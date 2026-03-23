“นายกฯ อนุทิน” ยกเลิกภารกิจทั้งหมดตลอดวัน เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล เรียกรัฐมนตรี หารือแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานส่งผลกระทบประชาชน

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางมาถึงตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล หลังจากยกเลิกภารกิจทั้งหมดตลอดทั้งวันที่กำหนดวาระล่วงหน้าไว้แล้ว

โดยในช่วงเช้านายกฯ ยกเลิกเป็นประธานกล่าวเปิดงานวันน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2569 ในหัวข้อ “Water and Gender” (น้ำและความเท่าเทียมทางเพศ) ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และมอบหมายให้นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไปงานดังกล่าวแทน

รวมถึงมอบหมาย น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี และกล่าวเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2569 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา

ซึ่งคาดการณ์ว่า นายกฯ จะร่วมประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ในเวลา 13.00 น.

ทั้งนี้ เมื่อนายกฯ เดินทางเข้าตึกไทยคู่ฟ้าได้ขึ้นไปบริเวณระเบียงชั้น 2 เพื่อสักการะองค์นรสิงห์ ซึ่งถือเป็นกิจวัตรที่ปฏิบัติเป็นประจำ

ขณะที่ เวลาประมาณ 10.40 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และรมว.คมนาคม นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รมว.พลังงาน พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เดินขึ้นไปพบนายกฯ ที่ตึกไทยคู่ฟ้า คาดว่า เป็นการหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน

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