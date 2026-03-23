กรณ์ ข้องใจ ทำไมนํ้ามันยังไม่ออกจากคลัง จี้รัฐบาลเร่งแก้ไข เผยปั๊มน้ำมันทางใต้ คิวยาว ต้องแจกบัตรคิว ประชาชนเดือดร้อนหนัก
วันที่ 23 มี.ค.2569 นายกรณ์ จาติกวณิช สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กรณ์ จาติกวณิช – Korn Chatikavanij ระบุถึงปัญหาน้ำมันขาดแคลนว่า
“เช้านี้เช็กกับปั๊มนํ้ามันทางใต้ รับแจ้งว่า สถานการณ์ ‘ไม่คลาย’ คิวยาว ต้องแจกบัตรคิว ส่วนหลายปั๊มปริมาณนํ้ามันที่ส่งจากคลังยังได้รับอยู่เพียงครึ่งเดียวเทียบกับช่วงปกติ (ปั๊ม ปตท.)
ตราบใดที่นํ้ามันยังไปไม่ถึงปั๊มในปริมาณที่เพียงพอ ประชาชนก็จะยังเดือดร้อน คิวก็จะไม่คลาย โจทย์ที่ยังต้องแก้คือ: ทำไมนํ้ามันยังไม่ออกจากคลัง?”