สว. ปูด บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จ่อขึ้นราคา จี้ พาณิชย์ คุมเข้มราคาสินค้า แนะประชาชน ปลูกผัก-เลี้ยงไก่-เลี้ยงปลา ดูแลตัวเองช่วงวิกฤตสงครามตะวันออกกลาง
วันที่ 23 มี.ค.2569 ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม
เวลา 11.20 น. นายปฏิมา จิระแพทย์ สว. อภิปรายตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันจากผลกระทบด้านพลังงานส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าทุกประเภท เช่น ราคาไข่ไก่ที่ราคาสูงขึ้น 20 สตางค์ต่อฟอง ดังนั้น ตนขอฝากไปยังกระทรวงพาณิชย์ให้ตรวจสอบการขึ้นราคาสินค้าอุปโภค บริโภคทุกอย่าง
“เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ผมได้คุยกับผู้บริหารสหพัฒนพิบูลและได้รับแจ้งว่า มาม่ากำลังขึ้นราคา ซึ่งมาม่าเป็นดัชนีชี้วัดความอยู่รอดประชาชน เพราะเป็นสินค้าราคาถูกทานแล้วอิ่ม ดังนั้น ต้องฝากไปยังกระทรวงพาณิชย์ให้ควบคุมราคาสินค้า
สินค้าบางประเภท ฉวยโอกาสขึ้นราคา แต่บางรายการขึ้นเพราะต้นทุนสูงขึ้น แต่การขึ้นราคาต้องมีคำอธิบายว่าราคาที่จะขึ้นประกอบด้วยต้นทุนอะไรบ้าง และต้นทุนที่ขึ้นนั้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาสินค้า ไม่ใช่ขึ้นจาก 5 บาท เป็น 10 บาท” นายปฏิมา กล่าว
นายปฏิมา กล่าวต่อว่า วิกฤตที่เกิดขึ้นไม่เฉพาะเรื่องพลังงาน แต่ลามไปถึงสินค้าทุกประเภท เช่น ถุงพลาสติก เพราะเม็ดพลาสติกขึ้นราคา ทั้งนี้ ตนมองว่า สว. ในฐานะที่เป็นสภาพี่เลี้ยงของรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎร ควรมีคำแนะนำ และหาทางออกให้ประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากน้ำมัน สินค้าราคาสูง ดังนั้น จึงขอฝากไว้คือการประชาสัมพันธ์ให้ใช้น้ำมันเขียวในภาคเกษตรกรรมให้มากขึ้น
ขณะที่กิจกรรมที่จะทำช่วงต้นเดือน เม.ย. เรื่องปลูกผักที่บางคนหัวเราะในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันถือเป็นคำแนะนำให้ประชาชน เรื่องปลูกผัก เลี้ยงไก่ 2 ตัวต่อครัวเรือน และเลี้ยงปลา เพื่อเป็นทางออกของการดำรงชีวิตของประชาชนในระยะยาวหากเกิดวิกฤตที่อาจรุนแรง เช่น สงครามยืดเยื้อ เป็นสงครามหาอำนาจ เป็นสงครามโลก