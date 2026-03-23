ปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขา กฤษฎีกา ยื่นตรวจคุณสมบัติ ติดโผครม.อนุทิน 2 แทน ‘บวรศักดิ์’ ด้านยศชนัน-จุลพันธ์-สุริยะ ส่งประวัติแล้ว

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา ว่าบรรดาว่าที่รัฐมนตรีตามโผ ครม.อนุทิน 2 ทยอยเข้ายื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีแล้ว

โดยเวลา 09.45 น. นายวัลลภ รุจิรากร คณะทำงานของนายประเสริฐ จันทรรวงทอง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นตัวแทนยื่นเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ หลังนายประเสริฐ มีชื่อติดในโผ ครม.ด้วย

จากนั้นเวลา 10.43 น. ทีมงานของ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ได้เดินทางเข้ามาส่งเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีเช่นกัน

ต่อมาเวลา 11.30 น. ตัวแทนนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ซึ่งมีชื่อเป็น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และตัวแทนของนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่มีชื่อเป็น รมว.แรงงาน ได้เดินทางส่งเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีและประวัติ

นอกจากนี้ ยังมีคณะทำงานของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนำพรรคเพื่อไทย ซึ่งมีชื่อจะมาเป็นรมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ

ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า นายปกรณ์ มีชื่อติดโผ ครม.อนุทิน 2 หลังจากก่อนหน้านี้ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย แสดงความประสงค์ไม่ร่วมรัฐบาลชุดใหม่

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