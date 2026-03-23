ชื่อ ทักษิณ อยู่ 1 ใน 500 รายชื่อ ได้พิจารณาพักโทษ 11 พ.ค. ลุ้นคกก.หารือสิ้นเดือนนี้ โอ๊ค-ภรรยา เข้าเยี่ยมครั้งที่ 50 นับถอยหลังอีก 49 วันได้รับอิสรภาพ เผยคุณพ่อยังแข็งแรงดี คุยแต่เรื่องหลาน
เมื่อเวลา 10.50 น. วันที่ 23 มี.ค.2569 ที่ เรือนจำกลางคลองเปรม นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือโอ๊ค น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ หรือติ๊ก เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นการเยี่ยมครั้งที่ 50 พร้อมกับนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ
ปัจจุบันนายทักษิณถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำ เป็นระยะเวลา 6 เดือน กับอีก 14 วัน โดยยังคงมีกลุ่มคนเสื้อแดงเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวชินวัตร โดยวันที่ 11 พ.ค.69 นายทักษิณ จะได้รับการปล่อยตัวพักโทษเพื่อคุมประพฤติ เนื่องด้วยครบกำหนดการรับโทษมาแล้ว 2 ใน 3 (หรือ 8 เดือน) จากอัตราโทษ 1 ปี เข้าเกณฑ์พักโทษกรณีทั่วไป
ทั้งนี้ เมื่อนายพานทองแท้ และภรรยา เดินทางมาถึงเรือนจำฯ ได้ยกมือไหว้คนเสื้อแดงที่มารอต้อนรับให้กำลังใจ โดยยังไม่มีการให้สัมภาษณ์ จากนั้นนายพานทองเเท้ พร้อมด้วยภรรยา และทนายวิญญัติ ได้เดินเข้าประตู 1 ของเรือนจำฯ เพื่อไปยังจุดเยี่ยมญาตินายทักษิณ ชินวัตร โดยคาดว่าจะใช้เวลาเยี่ยมประมาณ 45 นาที
ต่อมาเวลา 11.30 น. ภายหลังจากนายพานทองแท้ และภรรยา ใช้เวลาเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ภายในเรือนจำฯ ประมาณ 30 นาที ออกมาเปิดเผยว่า วันนี้พูดคุยกับคุณพ่อเป็นไปด้วยดี และคุณพ่อยังคงสุขภาพแข็งแรงดี ตนมองว่าเรายังเหลือเวลาอีกตั้ง 49 วันที่คุณพ่อจะได้รับอิสรภาพ เราก็นับถอยกันอยู่ และยอมรับว่าตื่นเต้น อยากให้ถึงเร็วๆ
เมื่อถามว่าตอนนี้มีกระแสข่าวว่า สส.พรรคเพื่อไทย บางส่วนไม่พอใจที่นายน้อยหญิงจัดตั้งรัฐมนตรีโดยเอาคนใกล้ชิด เรื่องนี้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรืออิ๊งค์ อดีตนายกรัฐมนตรี มีความเห็นเรื่องนี้บ้างหรือไม่นั้น
นายพานทองแท้ กล่าวว่า ตนยังไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้กันเลย และการคุยกับคุณพ่อเมื่อสักครู่นี้ ก็ไม่ได้คุยเรื่องการเมืองกันเลย คุยแต่เรื่องหลานและสุขภาพทั่วไป อย่างไรก็ดี เรื่องสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ ทั้งเรื่องภาวะพลังงานและน้ำมัน คุณพ่อก็ห่วงอยู่แล้ว แต่เราเเค่ไม่ได้ลงรายละเอียด เพราะนานๆ เจอกันทีก็คุยแต่เรื่องหลานมากกว่า
ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ในการพิจารณาโครงการพักการลงโทษกรณีทั่วไปสำหรับผู้ต้องขังเด็ดขาด เรือนจำกลางคลองเปรม เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ต้องขังที่ผ่านเกณฑ์เข้าข่ายได้รับการพิจารณาพักโทษ เพื่อจะได้จัดส่งรายชื่อเสนอไปยังคณะกรรมการระดับชั้นกรมราชทัณฑ์ และคณะกรรมการระดับชั้นกระทรวงยุติธรรม ในลำดับสุดท้ายนั้น
ความคืบหน้าล่าสุด มีรายงานว่า เรือนจำกลางคลองเปรม โดยคณะกรรมการพิจารณาพักโทษระดับชั้นเรือนจำ มีกำหนดกรอบเวลาประชุมหารือถึงรายชื่อผู้ต้องขังเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์จะได้รับการพักการลงโทษ โดยจะประชุมหารือกันในช่วงสิ้นเดือนมี.ค.นี้ ก่อนสรุปรายงานเสนอรายชื่อผู้ต้องขังที่ผ่านเกณฑ์พักโทษ ไปยังคณะกรรมการระดับชั้นกรมราชทัณฑ์ และคณะกรรมการระดับชั้นกระทรวงยุติธรรม ให้การพิจารณาเห็นชอบต่อไป เพื่อผู้ต้องขังจะได้เข้าสู่กระบวนการพักโทษคุมประพฤติ
เบื้องต้นมีรายงานเชิงลึกว่า จำนวนรายชื่อผู้ต้องขังเด็ดขาดเรือนจำกลางคลองเปรมที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับการพิจารณาพักโทษในรอบนี้มีประมาณ 500 ราย และใน 1 ในนั้นคือชื่อของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่จะได้รับการพักโทษปล่อยตัวคุมประพฤติในวันจันทร์ที่ 11 พ.ค.69
ขณะที่เจ้าหน้าที่คุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ อยู่ระหว่างการสืบเสาะสถานที่พักโทษ ผู้อุปการะการพักโทษ ความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำ ความเป็นอยู่ ความปลอดภัยของสถานที่และชุมชนโดยรอบ ขณะนี้จึงเป็นการนับเวลาถอยหลังเพียง 49 วัน ที่นายทักษิณ ชินวัตร จะได้รับอิสรภาพอีกครั้ง