สว. เชื่อมีกักตุนน้ำมัน ทำน้ำมันขาดแคลน ‘เดชา’ ตะเพิดขรก.ที่ห้ามใช้ภาชนะบรรจุน้ำมัน ซัดไร้ความสามารถ-ไม่เข้าใจชาวนา เหน็บขึ้นน้ำมันลิตรละพัน จะได้เลิกทำนา ขอรอดูจะมาไหว้ให้ชาวนาทำข้าวให้กินหรือไม่
วันที่ 23 มี.ค.2569 ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาญัตติด่วนของ น.ส.รัชนีกร ทองทิพย์ สว. เรื่องขอให้วุฒิสภาพิจารณาปัญหาผลกระทบต่อประเทศไทยจากสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
นายธวัช สุระบาล สว. อภิปรายว่า ตนมีน้องชายทำปั๊มน้ำมันที่ จ.ตรัง ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. ถึงวันนี้ ต้องปิดปั๊มเพราะไม่มีน้ำมัน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ตนเข้าเมือง พบรถต่อคิวเติมน้ำมันเป็นแถวยาว ส่วนใหญ่เป็นภาคการเกษตร สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งที่รัฐบาลบอกว่ามีน้ำมันที่ใช้ได้อีก 100 วัน
ดังนั้น ตนขอให้รัฐบาลสร้างความเชื่อมั่น ไม่ใช่ประกาศอย่างเดียว ขณะที่ในส่วนภูมิภาคต้องตรวจเข้มข้นเพื่อดูแลไม่ให้กักตุนน้ำมัน หากพบการกักตุนต้องลงโทษเฉียบขาด อย่างไรก็ตาม ตนทราบว่าขณะนี้คลังน้ำมันจ่ายน้ำมันออกมาอย่างกระท่อนกระแท่น หากไม่ขาดแคลนต้องปล่อยออกมาให้เพียงพอ
“รัฐบาลต้องใช้โอกาสนำปาล์มน้ำมัน อ้อย ผลผลิตการเกษตรส่งเสริมให้ผลิตน้ำมัน B10 B20 ให้เริ่มทำ ไม่ใช่ตั้งท่าปรับกระบวนการผลิต เมื่อก่อนไบโอดีเซลที่ส่วนผสมราคาสูง แต่ขณะนี้ราคาน้ำมันแพง และต้นทุนผลิตไบโอดีเซลสูงพอกัน ดังนั้น ต้องรีบส่งเสริม รวมถึงส่งเสริมใช้โซลาเซลในภาคเกษตร ขณะที่การไฟฟ้าต้องเลิกเก็บค่าธรรมเนียม” นายธวัช กล่าว
ขณะที่นายเดชา นุตาลัย สว. กล่าวว่า ปัจจุบันชาวนาเดือดร้อนหนัก เพราะเมื่อน้ำมันแพงจะส่งผลให้ปุ๋ยราคาสูง ทั้งนี้ราคาข้าวที่ตกต่ำในปัจจุบัน ทำให้ชาวนาลำบากมาก ส่วนน้ำมันที่ไม่มีหรือกำลังจะแพงเกิดจากการกักตุนและเก็งกำไร
มีเจ้าหน้าที่รัฐบาลบางคนประกาศว่าห้ามใช้ภาชนะบรรจุน้ำมัน ซึ่งตนมองว่าเป็นบุคคลที่ขาดความรู้ ไร้ความสามารถ ภาครัฐไม่ควรเอาไว้ให้ทำงานราชการต่อไป เพราะกิจกรรมของตนซึ่งเป็นชาวนา ทำงานในนา ไม่ได้มาทำบนถนน น้อยครั้งที่รถจะผ่านถนน ดังนั้น เมื่อประกาศแบบนั้นเท่ากับเป็นคนไม่มีความสามารถ และภาครัฐควรลงโทษบุคคลผู้นี้ เพราะทำให้วุ่นวายไปหมด
ขึ้นไปเลย ลิตรละพัน พวกตนเป็นชาวนา จะได้เลิกทำนา เพราะราคาข้าว จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้ว ผมดูหน้าโรงสี จะเอาข้าวที่ไหนสี ผู้ส่งออกจะเอาข้าวที่ไหนไปส่งออก ที่ชาวนาทำปีละแสนล้าน ชาวนาเป็นต้นน้ำของห่วงโซ่ เอาเงินเข้าประเทศ จะดูว่าสมาคมข้าวถุงจะเอาข้าวไหนมาบรรจุขาย และภายในประเทศอีกแสนล้านบาท รวมสามแสนล้านบาทที่ชาวนาทำจีดีพีหมุนเวียน
“เห็นหัวพวกผมหรือไม่ เห็นความสำคัญหรือไม่ ผมไม่ตกใจ เมื่อฝนตกก็มีข้าวให้เก็บเกี่ยวกินอยู่ได้เป็นปี ผมอยากดูว่าขอร้องขอ มายกมือไหว้ชาวนาให้ทำนา หรือมาขอข้าวชาวนากินหรือไม่ จะรอดูวันนั้น” นายเดชา กล่าว
ขณะที่นายวีระพันธ์ สุวรรณนามัย สว. อภิปรายสนับสนุนให้รัฐบาลเร่งส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนั้นต้องทบทวนมาตรการประหยัดพลังงาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยในการช่วยประหยัดพลังงาน เป็นต้น