“มนพร” ปฏิเสธข่าว ไม่มี สส.เพื่อไทย ไม่พอใจรายชื่อรัฐมนตรี บอกสื่อลือไปเอง ย้ำ เรื่องความชัดเจนรายชื่อ เป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรค
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 23 มี.ค. 2569 ที่พรรคภูมิใจไทย นางมนพร เจริญศรี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความชัดเจนของรายชื่อรัฐมนตรีในสัดส่วนพรรคเพื่อไทยว่า เป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรค
ซึ่งกรรมการบริหารพรรคได้มอบหมายให้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค และนายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า สส.ในพรรคเพื่อไทยไม่พอใจกับรายชื่อรัฐมนตรีนั้น นางมนพร ปฏิเสธว่า ไม่มี มีแต่ข่าวลือจากสื่อเท่านั้นเอง แต่ภายในพรรคเพื่อไทยไม่มีเหตุการณ์แบบนั้น ซึ่งวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมพรรค และมีการสัมมนา สส.