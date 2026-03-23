บวรศักดิ์ สั่งเก็บของออกทำเนียบรัฐบาล หลังไม่ไปต่อ ครม.อนุทิน 2 ขณะที่ เจ้าตัวปฏิบัติภารกิจสุดท้ายที่ฝรั่งเศส งดให้สัมภาษณ์

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ภายหลังที่มีข่าวว่า นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ไม่มีชื่ออยู่ในโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุทิน 2

ล่าสุด เวลาประมาณ 15.30 น. ได้มีรถบริษัทขนย้ายสิ่งของเอกชนมาขนของภายในห้องทำงานของนายบวรศักดิ์ ซึ่งอยู่บนชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบฯ

ขณะที่ นายบวรศักดิ์ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจร่วมการประชุมว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต และความซื่อสัตย์ระดับโลก (OECD) ปี 2026 ที่ประเทศฝรั่งเศส โดยนายบวรศักดิ์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่า “ขอไม่ให้สัมภาษณ์”

อย่างไรก็ตาม มีข่าวว่าบุคคลที่จะมาทำงานด้านกฎหมายของรัฐบาลอนุทิน 2 แทนนายบวรศักดิ์ คือ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งขณะนี้ได้ยื่นให้ตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีแล้ว

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