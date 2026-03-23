สำนักเลขาครม. ส่งรายชื่อ ครม.อนุทิน 2 ให้ 8 หน่วยงานตรวจสอบแล้ว คาดได้ ครม.ใหม่ก่อนสงกรานต์ เพื่อไทยส่งทีมงานยื่นเอกสารครบแล้ว
เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ที่มีรายชื่อตามโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันคุณสมบัติและประวัติเกือบครบทั้ง 35 คนแล้ว
ขณะที่รายชื่อรัฐมนตรีทั้งหมดที่นายกรัฐมนตรีส่งมานั้น ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ส่งให้ 8 หน่วยงานตรวจสอบแล้ว ได้แก่ 1.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) 2.สำนักงานศาลยุติธรรม 3.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
4.สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 5.กรมบังคับคดี 6.คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 7.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ 8.สำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.)
ส่วนรายชื่อใดที่ส่งไปตรวจสอบหากบุคคลใด มีแจ้งกลับมาว่ามีปัญหา ทางสลค.จะสอบถามไปยังสำนักงานกฤษฎีกา ทั้งนี้ ขั้นตอนทั้งหมดจะให้เสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าจะเป็น น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่มีชื่อนั่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช สส.เชียงราย ที่มีชื่อนั่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย ที่มีชื่อนั่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งทีมงานมายื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเช่นกัน