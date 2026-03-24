ปกรณ์-บิ๊กดุลย์ ยื่นเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ-ประวัติที่สลค.แล้ว รมต.เดิมใช้เวลาไม่นาน คาด 6-9 เม.ย.นี้ เห็นโฉมหน้า ครม.อนุทิน 2
เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ทำเนียบรัฐบาล ทันทีที่เปิดทำการช่วงเช้านี้ มีรายงานว่า นายเวรของ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม ได้มายื่นเอกสารคุณสมบัติและประวัติให้ สลค.ตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม ความคึกคักมีตั้งแต่เมื่อวานนี้ (23 มี.ค.) มีทีมงานของผู้ที่มีรายชื่อติดโผ ครม.อนุทิน 2 ทยอยเดินทางมายื่นเอกสารประวัติแล้ว โดยคนสุดท้ายเป็นทีมงานของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม
ส่วนนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา มีรายชื่อติดโผรองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ทีมมายื่นเอกสารแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ (23 มี.ค.)
มีรายงานว่า ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรี แม้จะมี 8 หน่วยงานหลัก แต่หากเป็นคนเดิม คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน ยกเว้นรัฐมนตรีหน้าใหม่ ที่อาจมีขั้นตอนในการตรวจสอบ จึงมีการคาดการณ์ว่าจะได้โฉมหน้า ครม.ชุดใหม่ ช่วงวันที่ 6-9 เม.ย.นี้