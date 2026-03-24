ปชน. เตรียมเปิดข้อมูล “ไอ้โม่ง” กักตุนน้ำมัน ในสภาพรุ่งนี้ จัดทัพ 30 สส. อภิปราย จี้ รัฐบาลเปิดข้อมูลน้ำมันให้ประชาชน แนะ แก้ปัญหาเฉพาะจุดช่วยคนตัวเล็ก
เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2569 ที่อาคารอนาคตใหม่ นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีวิกฤตน้ำมันที่มีผลจากสถานการณ์การสู้รบของตะวันออกกลางว่า ในส่วนของภาคเกษตรและประมง ขณะนี้เป็นเรื่องใหญ่และเรื่องด่วนที่พรรคประชาชนติดตามอย่างต่อเนื่อง
พรุ่งนี้ (25 มี.ค.) เราจะเสนอญัตติด่วนด้วยวาจา เพื่ออภิปรายเรื่องนี้และส่งผ่านข้อเสนอไปยังรัฐบาล โดยเตรียม สส. ร่วมอภิปรายกว่า 30 คน เพื่อสะท้อนปัญหาแต่ละภาคส่วน
ขณะนี้รัฐบาลพูดเรื่องนำน้ำมันสำรองออกมาหรือปริมาณน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในระบบ แต่ยังเป็นปัญหาเฉพาะจุดสำหรับคนตัวเล็กที่เสียงยังไปไม่ถึง เช่น กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มขับมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์ เพราะมีต้นทุนรายวัน การที่หาน้ำมันรายวันไม่ได้ ถือว่าขาดเครื่องมือทำมาหากิน เราจึงอยากรวบรวมปัญหาในทุกภาคมาหารือในสภา เพื่อส่งผ่านข้อเสนอไปยังรัฐบาล
“ตอนนี้ความช่วยเหลือเราอยากให้ไปเฉพาะจุดมากขึ้น แทนที่จะเป็นการช่วยเหลือแบบกวาดตรึงราคา แต่อยากให้ลงเฉพาะจุดหลัก เพราะเราเห็นแล้วว่าจุดที่เดือดร้อนอยู่ที่ไหนกันบ้าง” นายวีระยุทธ กล่าว
เมื่อถามว่ามีการประสานไปยังรัฐบาลหรือไม่ นายวีระยุทธ กล่าวว่า เราเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากเป็นความเดือดร้อนเฉพาะหน้า แต่เลื่อนมาสัปดาห์นี้ เท่าที่ได้รับสัญญาณฝ่ายรัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟัง และจะมีคนร่วมอภิปรายด้วย อยากชวนให้ติดตาม เพราะจะได้เห็นมุมมองจากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน
ส่วนที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และรมว.คมนาคม แถลงว่าสัปดาห์หน้าจะต้องมีน้ำมันทุกปั๊มนั้น นายวีระยุทธ กล่าวว่า เรื่องข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่เราเรียกร้องมาตลอด สิ่งที่จะทำให้ประชาชนคลายความตื่นตระหนกได้ คือ การเปิดเผยข้อมูลว่าจะเติมน้ำมันได้ที่ปั๊มไหน เพื่อวางแผนชีวิต
เมื่อ 2 วันก่อน กรมพัฒนาธุรกิจพลังงาน ประกาศจะทำแอปพลิเคชัน Fuel Now (เชื้อเพลิงเดี๋ยวนี้) เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชน แต่ถึงวันนี้ยังไม่เห็น จึงอยากให้เร่งรัดตรงนี้เหมืนกัน
นายวีระยุทธ กล่าวว่า ที่กังวลต่อมา คือ เรื่องของภาคการเกษตร โดยเฉพาะเรื่องปุ๋ย ซึ่งเป็นปัญหาต้นตอที่ทำให้เกษตรกรเพาะปลูกไม่ได้ แม้จะมีโครงการธงฟ้าธงเขียว ซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องที่อภิปราย ต่อให้มีความช่วยเหลือไปถึงเกษตรกร แต่ก็ไปถึงในสัดส่วนที่จำกัด
โครงการธงเขียวที่ผ่านมา ช่วยไปได้ 5 ล้านกิโลกรัม แต่ปุ๋ยที่เราต้องใช้ทั้งประเทศ คือ 5 ล้านตันต่อปี โครงการนี้ช่วยได้แค่ 0.1% เท่านั้น จึงคิดว่าเป็นโครงการที่ไม่ตอบโจทย์ ไม่ถึงเกษตรกรในวงกว้าง
เมื่อถามว่าพรรคประชาชนมองทางรอดเรื่องนี้และมีข้อเสนอแนะอย่างไร หลังมีรายงานตะวันออกกลางเตรียมงดส่งน้ำมันให้เอเชีย นายวีระยุทธ กล่าวว่า ถ้าระยะสั้นเฉพาะหน้า คือ การกระจายน้ำมันให้ทั่วถึง หากมีน้ำมันสำรองร้อยกว่าวันตามที่รัฐบาลยืนยัน คิดว่าจะผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้ แต่เรื่องการกระจายน้ำมันและเปิดเผยข้อมูลจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ประชาชนเชื่อมั่น
“ทุกวันนี้ประชาชนยังถามคำถามที่รัฐบาลไม่ได้ตอบว่าจะเติมน้ำมันได้ที่ไหน การเปิดเผยข้อมูลมีประโยชน์ 2 อย่าง คือ ทำให้ประชาชนมั่นใจในชีวิตประจำวัน และจะเป็นความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ว่า ช่องโหว่และจุดที่หายไปหรือไอ้โม่งมีจริงหรือไม่ ” นายวีระยุทธกล่าว
เมื่อถามว่าได้รับร้องเรียนเรื่องไอ้โม่งมาที่พรรคประชาชนบ้างหรือไม่ นายวีระยุทธ กล่าวว่า ตอนนี้มีหลายจุดที่เราได้รับข้อมูลมา ขอให้รอดูในการอภิปรายพรุ่งนี้ ซึ่งเราจะนำมาเปิดเผย