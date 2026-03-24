ศบก. เผย ร่างแรงงานไทยในอิราเอล ถึงไทยเช้า 26 มี.ค. ด้าน 10 คนไทยในอิหร่าน ถึงพรุ่งนี้ สีหศักดิ์ ยกหูคุย รมว.กต.ซาอุฯ ขอบคุณช่วยไทย เผยเรือพาณิชย์ไทยพ้นช่องแคบฮอร์มุซ ปลอดภัย
เมื่อเวลา 11.05 น. วันที่ 24 มี.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ว่า สถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยรวมยังมีความตึงเครียด คู่ขัดแย้งยังมีการโจมตีตอบโต้กัน และโจมตีกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ ซึ่งส่วนใหญ่ยังสกัดกันได้
ขณะที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ประกาศผ่านโซเชียลมีเดีย ช่วงเย็นวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมาว่า โดยระบุว่าสหรัฐฯและอิหร่านได้หารือกันและมีผลในทางที่ดีเกี่ยวกับการยุติการเป็นปฏิบัติต่อกันในตะวันออกกลาง โดยประกาศชะลอการโจมตีโครงสร้างพลังงานของอิหร่าน 5 วัน
แต่อิหร่านได้ปฏิเสธเรื่องการหารือดังกล่าว และยังแลกเปลี่ยนการโจมตีในระดับภูมิภาค ดังนั้น ต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
จากสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง กระทรวงการต่างประเทศ ขอย้ำให้คนไทย พิจารณาออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วที่สุด พร้อมติดตามข่าวสารจากช่องทางทางการ แจ้งที่อยู่และหมายเลขติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ที่รับผิดชอบในพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมและดูเรื่องความปลอดภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการอย่างเคร่งครัด
สำหรับความคืบหน้าในการช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่ และการดำเนินการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ กำลังประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สายการบิน เพื่อดำเนินการส่งร่างแรงงานไทยในอิสราเอล ที่เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิด 1 ราย โดยจะเดินทางถึงประเทศไทย ในช่วงเช้าวันที่ 26 มี.ค.นี้
นอกจากนั้นสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน และกรุงอังการา ได้ประสานอพยพแรงงานไทย จากเมืองบันดาอับบาส อิหร่าน ข้ามถึงตุรกีโดยสวัสดิภาพแล้ว และจะเดินทางกลับถึงไทยในช่วงเช้าวันที่ 25 มี.ค.
ขณะที่การอพยพคนไทยอีกชุด ซึ่งเป็นนักศึกษา 7 คน และแรงงานฟาร์มกุ้ง 1 คน รวม 8 คน จะเดินทางจากอิหร่านไปยังตุรกีในวัน 25 มี.ค. ทั้งนี้ ตั้งแต่เกิดเหตุ มีคนไทยได้รับการช่วยเหลือจากพื้นที่เสี่ยงภัยในตะวันออกกลาง กลับถึงประเทศไทย และประเทศที่สาม 1,482 คน
ขอย้ำว่ารัฐบาลยึดมั่นช่วยเหลือคนไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบให้ออกพื้นที่อันตรายด้วยความปลอดภัย
นายปาณิดล กล่าวว่า นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ ได้ขอความร่วมมือกับประเทศและทุกฝ่าย ถึงความปลอดภัยในการเดินเรือพาณิชย์ ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ล่าสุด ทราบว่ามีเรือพาณิชย์ของไทยบางส่วน เดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างปลอดภัย โดยกระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญกับการเดินทางภายในอย่างปลอดภัย
ช่วงค่ำวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา นายสีหศักดิ์ ได้หารือทางโทรศัพท์กับ รมว.ต่างประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อขอบคุณที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนไทยในภูมิภาคเดินทางกลับประเทศไทยผ่านทางซาอุฯได้ พร้อมกับแลกเปลี่ยนสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยต่างฝ่ายแสดงจุดยืนร่วมกันที่อยากให้สถานการณ์สิ้นสุดโดยเร็ว ผ่านการดำเนินการทางทูตและเคารพกฎบัตรสหประชาชาติ