เลขาสภาพัฒน์ฯ ชี้ หลังผ่อนคลายน้ำมันสำรอง ใช้เวลา 1-2 วัน กระจายให้จ๊อบเบอร์-หน้าปั๊ม เผย กำลังเตรียมมาตรการช่วยเหลือ วอนประชาชนช่วยประหยัดพลังงาน
เมื่อเวลา 11.10 น. วันที่ 24 มี.ค. 2569 ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) แถลงข่าวประจำวัน โดยนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสัมคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะเลขานุการ ศบก. แถลงว่า เช้าวันนี้ (24 มี.ค.) ตนได้สอบถามข้อมูลจากทางบริษัท ปตท. และบริษัทบางจาก ซึ่งเป็น 2 รายที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูง
ขณะนี้กำลังการกลั่นน้ำมันในเครือ ปตท. และบางจาก ทั้งคู่มีการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 9% และทาง ปตท. มีการกลั่นน้ำมันดีเซลเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่ผ่านมาการจำหน่ายน้ำมันของทั้ง 2 บริษัทก็เพิ่มขึ้นในสัดส่วนค่อนข้างสูง
โดยเฉพาะบริษัทพีทีที โออาร์ ซึ่งมีการจำหน่ายน้ำมันทั้งเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติประมาณ 25% เฉพาะดีเซลเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติประมาณ 35%
โดยที่ประชุม ศบก. เมื่อวันที่ 23 มี.ค.ได้เน้นย้ำว่า จะต้องกระจายน้ำมันไปให้กับทางผู้ค้าส่ง หรือจ๊อบเบอร์มากขึ้น ภาคอุตสาหกรรมจะได้ไม่ต้องมาเติมน้ำมันหน้าสถานีบริการ จะได้มีน้ำมันเพียงพอสำหรับให้บริการได้ในลักษณะเดิมก่อนที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
นายดนุชา กล่าวว่า ขณะนี้ทางกลุ่มโรงกลั่น ไม่ว่าจะเป็นทางบริษัทไทยออยล์ จีซี ไออาร์พีซี และบางจาก ก็ส่งน้ำมันออกไปให้ทางจ๊อบเบอร์มากขึ้นแล้ว หลังจากภาครัฐผ่อนคลายน้ำมันสำรอง ทำให้สามารถส่งน้ำมันไปให้จ๊อบเบอร์และปั๊มน้ำมันต่างๆ ได้มากขึ้นกว่าโควตาที่ได้มาแต่เดิม ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 วันในการกระจายน้ำมันออกไป
ขณะเดียวกัน ณ วันนี้ เราคงต้องช่วยกันประหยัดพลังงาน เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบยังมีอยู่
นายดนุชา กล่าวว่า ในส่วนความก้าวของแดชบอร์ดที่จะแสดงข้อมูลทั้งหมด ตั้งแต่ปริมาณน้ำมันของโรงกลั่น ไปถึงคลังน้ำมัน ผู้ค้าน้ำมันรายย่อย ทั้งในส่วนของจ๊อบเบอร์และสถานีบริการ น่าจะเปิดให้สามารถติดตามได้ประมาณเย็นวันนี้ หรือวันที่ 25 มี.ค. อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ และเร่งดึงข้อมูลของผู้ค้ามาตรา 7 เข้ามา จะทำให้ประชาชนเห็นข้อมูลทั้งหมด
หากมีอะไรคลาดเคลื่อนจะสามารถแจ้งเข้ามาได้ เป็นการช่วยกำกับในแง่ของปริมาณ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่กำลังวิตกกันในเรื่องการกักตุน และยืนยันว่าจะมีการตรวจสถานีบริการน้ำมันทุกวัน โดยเฉพาะในระดับอำเภอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกักตุน
เลขานุการ ศบก. กล่าวถึงกรณีการส่งน้ำมันไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และถึงขั้นส่งต่อไปยังประเทศที่สามว่า ที่ผ่านมาเราจำกัดการส่งน้ำมันออกนอกประเทศอยู่แค่ 2 ประเทศ คือ สปป.ลาว และเมียนมา และขณะนี้จำกัดอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 5 ล้านลิตรต่อวัน เป็นของ สปป.ลาว 4 ล้านกว่าลิตรต่อวัน และเมียนมาประมาณ 3 แสนลิตรต่อวัน
เหตุผลที่ต้องส่งไป สปป.ลาว เพราะเรามีความผูกพันในแง่ของเรื่องพลังงานไฟฟ้า พลังน้ำที่ต้องใช้จากเขาอยู่ ซึ่งราคาก๊าซธรรมชาติแอลเอ็นจีในตลาดโลกขยับตัวเพิ่มขึ้น การให้บริการไฟฟ้าในประเทศอาจจะต้องปรับตัวในรูปแบบ Energy Mix จะมีสัดส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ พลังน้ำ และถ่านหิน
ซึ่งมีแนวโน้มที่อาจจะต้องสั่งไฟฟ้าจากพลังน้ำมากขึ้น เพื่อทำให้ราคาค่าเฉลี่ยไฟฟ้าของเราในช่วงที่ราคาแก๊สพุ่งสูงขึ้นอาจสามารถลดลงได้ จึงมีความจำเป็นที่เราต้องให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนบ้าน
แต่ยืนยันไม่มีวิ่งไปที่ประเทศที่สามแน่นอน เพราะปริมาณที่ สปป.ลาวใช้ก็จำกัดอยู่แล้ว ส่วนที่เมียนมา ที่เราส่งไปนั้น เพราะต้องไปใช้ในแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ ซึ่งก๊าซเหล่านั้นจะถูกส่งเข้ามาที่โรงไฟฟ้าราชบุรี เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับภาคกลางและภาคใต้ จึงจำเป็นต้องส่งออกไป
เลขานุการ ศบก. กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังคงไม่แน่นอน รัฐบาลได้ทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ คือ การผ่อนคลายเรื่องน้ำมันสำรอง เพื่อให้มีน้ำมันวิ่งเข้าไปในสถานีน้ำมัน แต่ต้องขอความร่วมมือประชาชน ลดการตื่นตระหนกลง และช่วยกันประหยัดน้ำมัน
เพราะกำลังการผลิตน้ำมันของเราจากโรงกลั่นทั้งหมดที่มีอยู่ 5 โรง อยู่ที่ประมาณ 175 ล้านลิตรต่อวัน ขยายการผลิตได้เต็มที่จริงๆ ไม่เกิน 10% ดังนั้น การประหยัดน้ำมันในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติจึงต้องขอความร่วมมือประชาชนประหยัดพลังงาน
เมื่อถามว่าถ้าถึงราคาระดับไหนต้องมีเพดานไว้ นายดนุชา กล่าวว่า เรื่องราคาน้ำมันเราต้องดูราคาตลาดโลกด้วย เพราะขณะนี้ราคาตลาดโลกผันผวนสูงมาก ราคาน้ำมันสำเร็จรูปดีเซลที่สิงคโปร์ ณ วันนี้ ประมาณ 200 กว่าเหรียญ ช่วงสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ขึ้นสูงสุดที่ประมาณ 135 เหรียญ ซึ่งหลายประเทศต้องมาบริหารจัดการเรื่องราคาในลักษณะคล้ายกัน
อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือประชาชนประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะน้ำมัน กองทุนน้ำมันยังมีศักยภาพพอที่จะดูแลได้ แต่ต้องขอความร่วมมือประชาชนด้วย เพราะเป็นภาวะไม่ปกติ เราคงต้องอยู่กับภาวะไม่ปกติเช่นนี้ไปอีกระยะหนึ่ง
ต้องเรียนตามตรงว่า แม้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะยุติลง แต่ไม่ได้หมายความว่าราคาน้ำมันจะกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ราคาน้ำมันคงอยู่ในระดับสูงและค่อยๆ ลดลง จะเห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานในพลังงานในกลุ่มประเทศอาหรับมีผลกระทบจากการสู้รบ
ฉะนั้น การที่จะฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ให้กลับขึ้นมาอยู่ในกำลังผลิตเดิมต้องใช้เวลา ขณะเดียวกัน ในแต่ละประเทศยังมีความต้องการใช้น้ำมันอยู่ทุกวัน สิ่งที่ช่วยกันทำได้ คือ ช่วยประหยัดพลังงาน
เมื่อถามถึงเรื่องการกู้เงิน นายดนุชา กล่าวว่า เรื่องการกู้เงินขณะนี้ยังเป็นเรื่องของการเตรียมการ เพราะทางรัฐบาลมีการก่อหนี้ของทางภาครัฐ คงต้องรอรัฐบาลใหม่มาบริหารประเทศได้อย่างเต็มที่ก่อน ผ่านกระบวนการทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อน
แต่เรียนว่ากองทุนน้ำมันมีหน้าที่ดูแลความสมดุลของราคา พยายามปรับไม่ให้เกิดความผันผวนมากจนเกินไป ส่วนจะทำได้ถึงขนาดไหนอย่างไร ต้องดูหลายส่วน แต่ยืนยันว่าตอนนี้ยังสามารถช่วยอยู่ได้ แต่ต้องดูด้วยว่าความสามารถดังกล่าวจะอยู่ได้ขนาดไหน
หลายๆ ประเทศอย่างมาเลเซียที่อุดหนุนราคาน้ำมันมาตลอด ตอนนี้ก็ไม่ได้อุดหนุน ราคาน้ำมันของมาเลเซียก็แพงกว่าไทย ปกติราคาน้ำมันมาเลเซียถูกกว่าไทยตลอด
หลายๆ ประเทศจะมีมาตรการเข้ามา ทั้งการประหยัดพลังงานเพื่อลดผลกระทบ และมาตรการช่วยเหลือให้กับกลุ่มต่างๆ ตอนนี้เรากำลังเตรียมกันอยู่และคงต้องดูว่า เมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศอย่างสมบูรณ์แล้วจะเร่งมาตรการเหล่านี้ออกมา อย่าเพิ่งถามว่ามีอะไรบ้าง ขอเก็บไว้ก่อน ตอนนี้ยังพูดคุยกันอยู่ เพราะมีหลายเรื่องที่ต้องดำเนินการ
เมื่อถามว่า วันนี้มีปั๊ม ปตท. บางแห่งยังขึ้นว่า ดีเซลหมด หากน้ำมันเพียงพอเหตุใดยังขาดอยู่ นายดนุชา กล่าวว่า น้ำมันดิบที่เข้าประเทศไทยในช่วง 20 กว่าวันที่ผ่านมา เข้ามาประมาณ 3.4 พันกว่าล้านลิตร ปริมาณน้ำมันดิบเพียงพอใช้ในประเทศ
สิ่งที่ขาด คือ เรื่องการขนส่ง แม้จะสามารถให้วิ่งได้ 24 ชั่วโมงแล้วก็ตาม แต่จำนวนรถที่มีอยู่ในแต่ละผู้ค้ามีจำกัดและไม่สามารถเพิ่มได้ด้วยความรวดเร็ว เพราะการขนส่งน้ำมันมีเงื่อนไขของรถที่จะใช้อยู่ในแง่ของความปลอดภัย ต้องดูให้ดี
ดังนั้น ตอนนี้ระบบกำลังพยายามปรับให้ขนส่งไปยังปั๊มให้ได้มากที่สุด ที่ถามว่าน้ำมันไม่มีหรือไม่ ยืนยันว่าไม่ใช่ ย้ำว่ากำลังการกลั่นของดีเซล ในกลุ่ม ปตท. ปรับกำลังการกลั่นมา 9% น้ำมันมี แต่ขนส่งอาจจะไม่รวดเร็วทันใจเหมือนภาวะปกติ ภาวะนี้เป็นภาวะต่อเนื่องมา 2 สัปดาห์แล้ว ถ้าทุกคนช่วยกันประหยัดพลังงาน ไม่ตื่นตระหนก จะช่วยให้สถานการณ์หน้าปั๊มดีขึ้นระดับหนึ่ง