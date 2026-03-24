‘จุลพันธ์’ เปิดประชุมสัมมนาเพื่อไทย ขอ สส.รักสามัคคีกัน พร้อมพาเพื่อนกลับสภาฯ ให้ได้ 150 คนในสมัยหน้า
เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2569 ที่โรงแรมเอสซี พาร์ค พรรคเพื่อไทย จัดกิจกรรมโครงการเสริมศักยภาพ สส.และบุคลากรทางการเมือง อบรมสัมนา สส.พรรคเพื่อไทย โดยมีแกนนำพรรค และสส. ทยอยเดินทางเข้าเพื่อร่วมกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
นำโดยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง สส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรร นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรค น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย
จากนั้นเวลา 09.00 น. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย เดินทางร่วมกิจกรรมด้วย ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่องให้ความรู้เกี่ยวกับงานสภาผู้แทนราษฎร และนายจุลพันธ์จะขึ้นบรรยายพิเศษหัวข้อ “ความคาดหวังของประชาชนต่อพรรคการเมือง”
ด้านนายจุลพันธ์ กล่าวว่า ตนอยากให้ทุกท่าน โดยเฉพาะ สส. ใหม่ เริ่มคิดถึงเส้นทางการเมืองว่าจะก้าวไปทางไหน เติบโตไป ณ จุดใด เติบโตไปเป็นกรรมาธิการอะไร แล้วจะไปเป็นรัฐมนตรีจุดไหน หรืออยู่ในเส้นทางของสภา ทั้งหมดสามารถเลือกได้ และสามารถสร้างขึ้นมาได้ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์กับทุกคน ในวันนี้จะมีการอบรมทั้งเช้าและบ่าย ส่วนช่วงเย็นจะเป็นการประชุมตามปกติ มีการพูดคุยในเรื่องที่ค้างคาที่มีการเสนอในการประชุม โดยเฉพาะเรื่องของคุณสมบัติการเป็นประธานคณะกรรมาธิการ ทั้งวิธีการสรรหา และการจัดสรรตำแหน่ง
“ในช่วงบ่ายนี้คงเป็นกิจกรรมที่ละลายพฤติกรรม เพื่อให้พวกเรามีความรักความสามัคคีกัน เพราะเราอีก 4 ปีข้างหน้า 74 คนของเรา คงต้องทำงานกันอย่างเข้มแข็ง และมีความสามัคคีเพื่อที่จะขับเคลื่อนพรรค และหวังว่าครั้งถัดไป จาก 74 คนนะได้เป็น 150 คน เป็นสิ่งที่พวกเราตั้งหวัง และพาเพื่อนของพวกเรากลับมาสู่สภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่ง“ นายจุลพันธ์ กล่าว
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยยื่นกฎหมายเข้าสู่สภาฯ ไปแล้วประมาณ 10 ฉบับ และเตรียมจะยื่นภายในสมัยประชุมนี้รวมทั้งสิ้น 47 ฉบับ ซึ่งเป็นกฎหมายที่เพิ่มมูลค่ากับประชาชน เพื่อทำให้ประเทศไทยเพิ่มรายได้มากขึ้น ซึ่งเป็นกฎหมายผลักดันเรื่องการทำธุรกิจให้ง่ายมากขึ้น ประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น และลดอุปสรรคของความเป็นรัฐลง
เมื่อถามว่าญัตติเรื่องเกี่ยวกับพลังงานมีการเตรียมพร้อมอะไรบ้าง นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ได้เตรียมไว้สองสัปดาห์แล้ว หากในวันที่โหวตนายกฯ มีการเสนอญัตตินี้ พรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะอภิปราย ซึ่งญัตติดังกล่าวไม่เฉพาะพลังงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลกระทบสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วย ที่เห็นได้ชัดเรื่องพลังงานที่มีการจัดสรรน้ำมันที่ไม่สามารถจัดสรรได้ แม้จะบอกว่าเพียงพอ ซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น สส.ฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็มีหน้าที่รับผิดชอบ และพูดในประเด็นที่เป็นปัญหาเหล่านี้ นอกจากเรื่องผลกระทบของน้ำมันแล้ว ยังมีผลกระทบอีกหลายเรื่องตามมา ทั้งเศรษฐกิจ สินค้าอุปโภคบริโภคที่จะปรับตัวสูงขึ้น ปัญหาเหล่านี้ต้องสะท้อนไปยังรัฐบาล เพื่อเตรียมรับมือและแก้ปัญหาให้กับประชาชน
เมื่อถามว่าในที่ประชุมมีการสอบถามถึงบุคคลที่จะตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี “อนุทิน 2“ หรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ไม่มี เพราะไม่ได้อยู่ในวาระการประชุม วันนี้เป็นเรื่องเฉพาะการทำงานในสภาฯ สมาชิกทุกคนยังมีความรักความสามัคคี โดยในช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ยืนยันไม่มีสมาชิกที่มีอารมณ์ผิดแผกแตกต่าง ทุกคนพร้อมเดินหน้าไม่ว่าจะการจัดสรรตำแหน่งของพรรคจะเป็นอย่างไร เพราะทุกคนรู้ว่าโอกาสครั้งหน้ายังมี และเน้นในเรื่องประโยชน์ที่พรรคสามารถขับเคลื่อนได้ในการเข้าร่วมรัฐบาลเป็นหลัก พร้อมยืนยันว่าไม่มีปัญหาใดๆ