โฆษก ทบ. รับทหารกัมพูชา ประชิดปราสาทตาควาย แต่ไม่อยู่ในระดับที่น่ากังวล ยอมรับกระแสข่าวปะทะรอบ 3 เป็นเรื่องจริง ยันไทยไม่ประมาท เตรียมพร้อมกำลังพลและอาวุธเช่นกัน
เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2569 ที่ฐานปฎิบัติการบ้านแม่โกนเกน จ.ตาก พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีทหารกัมพูชาวางกำลังประชิดชายแดน บริเวณปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ว่า พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 2 ยังมีการวางกำลังประชิดชายแดนกัน แต่ไม่ได้ประชิดมาก เหมือนห้วงที่ผ่านมา
เนื่องจากหลายพื้นที่มีการเปลี่ยนแนว ซึ่งทหารกัมพูชาก็จะหาพื้นที่ที่เหมาะสม หลังจะต้องถอยร่นออกจากชายแดนไทยไป และหลายพื้นที่ขณะนี้อยู่ในความควบคุมของฝ่ายไทย แต่ยอมรับว่า บางพื้นที่มีการขยับเข้ามาใกล้ แต่ไม่ได้เลยแนวเส้นสมมติฐาน หรือเส้นปฏิบัติการที่ฝ่ายไทยยึดถืออยู่ ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวล
ขณะที่การปฏิบัติการของกองทัพภาคที่ 2 ยังคงเหมือนเดิม เพียงแต่ไม่มีการใช้อาวุธ เช่น การเฝ้าระวัง ลาดตระเวน, ตรวจพื้นที่, การปรับปรุงฐานที่มั่นที่ กรณีเกิดเหตุไม่คาดคิด ก็สามารถปฏิบัติงานได้ รวมถึงการเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิด
พล.ต.วินธัย กล่าวอีกว่า ทั้ง 2 ประเทศ จะต้องยึดถือข้อตกลงที่ได้ลงนามร่วมกันไปหลังหยุดยิง ซึ่งฝ่ายไทยมีความเคร่งครัด และปฏิบัติตามเงื่อนไขการหยุดยิง ส่วนกัมพูชามีอยู่บ้างตามที่เป็นภาพข่าวที่มีการยั่วยุ, การขยับเข้าใกล้ฐานปฏิบัติการฝ่ายไทย และการประทะด้วยวาจา หรือเรื่องวินัย ส่งผลให้อาวุธบางอย่างตกมายังฝ่ายไทย
ซึ่งหน่วยในพื้นที่มีมาตรการ และวิธีในการดำเนินการ ซึ่งข้อมูลทางด้านการข่าวยังไม่ส่งผลน่ากังวล อย่างไรก็ตามฝ่ายไทยคงประมาทไม่ได้ ต้องเข้มข้นในการทำหน้าที่เช่นเดิม
เมื่อถามถึงเจ้ากรมข่าวทหารบก ระบุมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปะทะรอบที่ 3 นั้น พล.ต.วินธัย กล่าวว่า ข้อมูลทางด้านการข่าว ทหารฝั่งกัมพูชายังคงการเคลื่อนไหว ก็จะเห็นสัญญาณบางอย่าง แต่ยังไม่อยู่ในระดับที่น่ากังวล แต่ข้อมูลที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตก็อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ไม่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ ส่วนในอนาคตก็ต้องประเมินเป็นห้วงเวลา
ส่วนที่ทหารกัมพูชามีการสะสมอาวุธนั้น พล.ต.วินธัย ระบุว่า ฝ่ายไทยมีการเตรียมการมาก่อนแล้ว ซึ่งถือเป็นงานหลักของฝ่ายความมั่นคง เพราะเรามีหลักเกณฑ์ในการประเมิน ทั้งการสะสมอาวุธของฝั่งกัมพูชาก็ถือว่า เรามีข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้
ส่วนในปีหน้ากัมพูชาจะมีการเลือกตั้ง จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะสร้างสถานการณ์ เพื่อหวังคะแนน พล.ต วินธัย กล่าวว่า เป็นไปได้ทั้งหมด แต่ความชัดเจนในเรื่องของการใช้กำลังอาจจะต้องใช้องค์ประกอบอื่นเพิ่มเติม
พล.ต.วินธัย ยังยืนยันว่า การถอนกำลัง หรือการปรับกำลังของฝ่ายไทยไม่ได้มีผลกระทบ