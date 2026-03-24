นายกฯ เผย เคลียร์ “บวรศักดิ์” แล้ว แจงปมชื่อหลุดโผ ครม.อนุทิน 2 ชี้ครม.คนละชุด จบเทอมต้องแยก ไม่ตอบ “ปกรณ์ นิลพันธ์” มาดูกฎหมายแทน
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 มี.ค. 2569 ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ ไม่มีชื่อนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ได้มีการพูดคุยกับนายบวรศักดิ์แล้วหรือไม่ โดยนายกฯ ย้อนถามว่า รู้ได้อย่างไร
ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า ได้มีโอกาสคุยกับนายบวรศักดิ์หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ก็คุยๆ กับท่านในฐานะที่ทำงานด้วยกัน ไม่มีอะไรหรอก ครม.มันเป็นเทอมๆ เพียงแต่ว่าเทอมนี้กับเทอมถัดไปดันมีนายกฯ คนเดียวกัน ก็ถือว่าเป็นคนละคณะ ไม่ได้มีว่าใครอยู่ที่ไหนก็จะต้องต่อไป ต้องแยก ไม่มีอะไร
และการตัดสินใจนำเสนอรายชื่อ ครม. ขึ้นทูลเกล้าฯ ก็มีขั้นตอนที่คนที่เป็นนายกฯ ในฐานะผู้พิจารณา ต้องพิจารณาในทุกๆ ด้าน แต่ไม่มีว่าชุดนี้แล้วจะยกไปชุดหน้า มันไม่เคยมีเรื่องแบบนี้ มันคนละชุดกัน
เมื่อถามว่าที่มีการเปลี่ยนชื่อจากนายบวรศักดิ์ มาเป็นนายปกรณ์ นิลพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้มาดูกฎหมายเหมือนที่นายบวรศักดิ์ดูใช่หรือไม่ นายอนุทิน ไม่ตอบคำถามดังกล่าว โดยระบุเพียงว่า “ไปและ” ก่อนขึ้นรถออกจากทำเนียบฯ