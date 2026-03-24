ซาบีดา อัพเดตอาการพ่อชาดา ใส่ดามคอ กำลังใจดี อยู่ได้อีก 100 ปี หลังโพสต์พ้อปัญหาสุขภาพ ปวดคอไม่รู้จะอยู่ถึงปี 2570 หรือไม่
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 24 มี.ค.2569 ที่พรรคภูมิใจไทย น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวถึงอาการป่วยของ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี บิดา หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายชาดา โพสต์เฟซบุ๊กตัดพ้ออาการป่วยของตัวเอง ”ปวดคอไม่รู้จะอยู่ถึงปี 2570 หรือไม่ว่า
ตอนนี้อาการของคุณพ่อดีขึ้นแล้ว โดยรักษาตามอาการ ขณะนี้ได้ทำการรักษาด้วยการดามคอ
ผู้สื่อข่าวถามว่า เป็นอาการป่วยหนักเลยใช่หรือไม่ น.ส.ซาบีดา ระบุว่า หากสังเกตเวลาหันคอจะต้องหันทั้งตัว จะไม่หันแค่คอ แต่ตอนนี้ดีขึ้นเพราะกำลังใจดีมาก
เมื่อถามว่า สบายใจได้ไม่อันตรายเหมือนที่โพสต์ลงเฟซบุ๊กใช่หรือไม่ น.ส.ซาบีดา กล่าวว่า ไม่อันตราย สามารถอยู่ต่อได้อีกถึง 100 ปี