ภูมิใจไทย จ่อชงญัตติด่วน รับมือวิกฤตน้ำมัน มีมติให้ สส. ดูแลตัวเอง จัดหาอาหารทานเองในวันประชุม ไม่ติดถ้าจะยกเลิกงบค่าข้าว ยก “อาสพลธ์” เสนอตั้งแต่สภาชุดที่แล้ว

เมื่อเวลา 16.25 น. วันที่ 24 มี.ค. 2569 ที่พรรคภูมิใจไทย น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี และโฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงภายหลังการประชุมพรรคว่า ในส่วนของงานสภาได้รับการประสานว่า ในวันพรุ่งนี้ (25 มี.ค.) จะเป็นการหารือเพื่อกำหนดกรอบการทำงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

และเท่าที่ได้รับการประสานจากหลายพรรคการเมือง จะมีการยื่นญัตติด่วน เพื่อพูดคุยในประเด็นเรื่องน้ำมัน ซึ่งในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะยื่นญัตติด่วนเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน รวมถึงจะมีตัวแทนสส.ของพรรคอภิปรายในเรื่องนี้ด้วย

นอกจากนี้ วันนี้พรรคภูมิใจไทยได้รับหนังสือจากประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าใจว่าน่าจะเป็นหนังสือที่ส่งไปยังทุกพรรคการเมือง เพื่อสอบถามข้อคิดเห็นจากการที่มีสมาชิกหารือในที่ประชุมสภา เรื่องการจัดเลี้ยงอาหารสส.ทั้งหมด

ซึ่งเรื่องนี้เคยพูดคุยกันมาแล้ว โดยสส.ของพรรคภูมิใจไทยที่เคยเสนอ คือ นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย เคยเสนอเอาไว้ตั้งแต่สภาชุดที่แล้ว วันนี้ทางพรรคภูมิใจไทยจึงหยิบยกประเด็นดังกล่าวหารือ

โดยมีมติยืนยันว่า พรรคภูมิใจไทยจะดูแลตัวเองเรื่องการรับประทานอาหารในช่วงการประชุม เราไม่ติดขัดในเรื่องการยกเลิก และพร้อมดูแลตัวเองอยู่แล้ว

ย้ำว่าที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เลย เพราะส่วนใหญ่สมาชิกพรรคจะนำอาหารมารับประทานกันเองอยู่เรื่อยๆ ส่วนประเด็นลดจำนวนผู้ช่วย สส. และตัดบำเหน็จบำนาญอดีตสมาชิกรัฐสภานั้น ไม่ได้มีการพูดคุยในที่ประชุม

เมื่อถามว่าในที่ประชุมได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวของ สส. ที่จะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่ โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้ แต่พูดคุยกันในเรื่องงานสภาเท่านั้น และในที่ประชุมไม่ได้พูดคุยเรื่องไทม์ไลน์รัฐบาลใหม่แต่อย่างใด

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