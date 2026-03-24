กล้าธรรม ร่วมชงญัตติด่วน ถกวิกฤตพลังงาน อรรถกร ซัดปัญหาลามทั้งประเทศ เผย ธรรมนัส กำชับ 58 สส.ลุยทำหน้าที่ฝ่ายค้านเต็มสูบ
เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2569 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา พรรคกล้าธรรม เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) อย่างไม่เป็นทางการนัดแรกว่า ในส่วนของพรรคกล้าธรรม นายสัญญา นิลสุพรรณ สส.นครสวรรค์ จะร่วมยื่นญัตติด่วนด้วยวาจาต่อที่ประชุม ในวันที่ 25 มี.ค.เพื่อให้สส.ร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างทั้งประเทศ
นายอรรถกร กล่าวต่อว่า พรรคกล้าธรรม ตั้งใจจะเสนอญัตติดังกล่าวมาตั้งแต่การประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากประธานสภาฯ สั่งปิดประชุมก่อน โดยในวันพรุ่งนี้ สส.ของพรรคจำนวนมากมีความประสงค์จะอภิปรายในประเด็นดังกล่าว เนื่องจากเป็นปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับค่าครองชีพของประชาชนโดยตรง
นายอรรถกร กล่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ได้กำชับ สส.ในพรรคให้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างสร้างสรรค์ โดยระบุว่า พรรคกล้าธรรมมี สส.ถึง 58 คน ไม่ใช่พรรคขนาดเล็ก จึงต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะฝ่ายค้าน ไม่ใช่ฝ่ายแค้น
โดยการเป็น สส.ฝ่ายค้าน ก็หล่อและสวยได้ เพราะเราจะทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างจริงจัง ดังนั้น เนื้อหาที่จะอภิปรายในสภาจะต้องเป็นข้อเท็จจริง และสะท้อนปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง