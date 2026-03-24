อนุทิน ลั่นไม่มีตรึงราคา ดีเซลปล่อยตามกลไกตลาด ชี้ความตื่นตระหนก ทำปริมาณใช้น้ำมันพุ่ง 20 ล้านลิตร ยันรัฐบาลออกมาตรการประหยัดพลังงาน หวังดึงสถานการณ์กลับก่อนเกิดสงคราม
เมื่อเวลา 16.40 น. วันที่ 24 มี.ค.2569 ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีก่อนหน้านี้รัฐบาลระบุจะตรึงราคาน้ำมันไม่ให้เกิน 33 บาทต่อลิตรว่า
ไม่มีคำว่าตรึง เป็นไปตามกลไกตลาด และเมื่อไม่มีคำว่าตรึง ก็ไม่มีเพดาน ซึ่งรัฐบาลจะดูมาตรการสำหรับผู้ใช้น้ำมัน รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แต่จะฝืนกลไกตลาดไม่ได้
เมื่อถามว่าในส่วนของกองทุนน้ำมันจำเป็นจะต้องกู้เงินเพิ่มหรือไม่ นายกฯ ระบุว่า เรื่องนี้ขอให้ไปถามนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง
เมื่อถามว่าได้ประเมินหรือไม่ว่าราคาน้ำมันจะไปสิ้นสุดที่กี่บาท นายอนุทินไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว
เมื่อถามต่อว่า ประชาชนโอดครวญกับราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น นายอนุทิน ยอมรับว่า ทุกคนเป็นทุกข์กับสถานการณ์ที่มาจากปัจจัยสงคราม รัฐบาลจะมีมาตรการต่างๆออกมา เช่น การประหยัดพลังงาน ประหยัดเชื้อเพลิง ซึ่งทุกวันนี้รัฐบาลพยายามให้ความมั่นใจว่า ก่อนที่จะมีสถานการณ์สงครามความต้องการใช้น้ำมันอยู่ที่ประมาณ 67 ล้านลิตรต่อวัน แต่เราผลิตได้ 77 ล้านลิตรต่อวัน และขายให้สปป.ลาว และประเทศเมียนมา รวม 5 ล้านลิตร ซึ่งกำลังการผลิตถือว่าเกินความต้องการ
แต่เมื่อมีปัจจัยความตื่นตระหนก ความกังวลเพิ่มขึ้นความต้องการเป็น 80 กว่าล้านลิตรต่อวัน ซึ่งเกินกำลังการผลิต จึงต้องพยายามดึงสถานการณ์การใช้น้ำมันกลับมาให้ได้ โดยรัฐบาลจะพยายามกลับไปจุดเดิมก่อนวันที่ 28 ก.พ.2569 หรือก่อนเกิดสงครามตะวันออกกลาง ถ้าหากกลับไปได้จะบอกว่าน้ำมันไม่เพียงพอนั้น เป็นไปไม่ได้ เพราะถือว่าขณะนั้นความต้องการใช้เป็นไปอย่างปกติ
นายอนุทิน กล่าวว่า ปริมาณน้ำมันที่อยู่ในระบบ หากไม่รวมความตื่นตระหนกที่เพิ่มปริมาณขึ้น 20 กว่าล้านลิตร จะสามารถควบคุมได้ แต่สิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้คือราคา ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในช่วงสงคราม หากมีแนวโน้มที่ดีราคาก็จะลดลง
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (24 มี.ค.) ได้รับรายงานว่า มีเรือบรรทุกน้ำมันของไทยที่จะเข้ามา ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐบาลไทยได้ประสานอย่างเต็มที่กับสถานทูตอิหร่าน ซึ่งเรือน้ำมันสัญชาติไทยก็สามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยรัฐบาลต้องดำเนินนโยบายทุกด้านทั้งการทูต การค้า เพื่อให้ทุกอย่างกลับไปสู่สภาวะปกติ
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า หมายความว่ามีโอกาสที่น้ำมันดีเซลจะพุ่งทะลุลิตรละ 50 บาท ใช่หรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า ไม่ทราบ หากใช้อย่างประหยัด อีกทั้งกองทุนน้ำมันก็ยังดูแลอยู่ และการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์สู้รบบริเวณตะวันออกกลาง (ศบก.) ทุกหน่วยงานก็ได้รับคำสั่งจากนายกฯ ในเรื่องการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีกลไกในการทำงานอยู่แล้ว
ส่วนกรณีที่ราคาน้ำมันขยับขึ้นตามกลไกตลาด เรื่องการควบคุมราคาสินค้าจะเป็นอย่างไร นายกฯ ระบุว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ รัฐบาลก็ตรึงราคาเท่าที่จะทำได้ ขณะที่ กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศในการตรึงราคาสินค้าอุปโภค และบริโภค เพื่อไม่ให้เกิดการเสียโอกาสและค้ากำไรเกิน