“อนุทิน” เผย “วันนอร์” ตอบรับ นั่งประธานคณะที่ปรึกษานายกฯ แล้ว ช่วยดูแล พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สร้างสันติภาพ – สร้างความสงบสุข

25 มี.ค. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ได้เข้าไปคอมเมนต์เฟซบุ๊ก ของ นายซูการ์โน มะทา สส.ยะลา และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ว่า

“ขอบพระคุณพรรคประชาชาติ ที่มาทำงาน เพื่อชาติ และประชาชน ด้วยกัน ผมได้กราบเรียนเชิญอาจารย์วันนอร์ (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา) ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาชาติ ขอให้ท่านได้มาช่วยดูแลพี่น้องมุสลิม และการสร้างความสงบสุข และสันติภาพ ในพื้นที่ต่างๆ ในฐานะประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และท่านได้กรุณาตอบรับแล้วครับ”

ทั้งนี้ นายซูการ์โน ได้ตอบกลับว่า “ผมต้องขอบคุณ ท่านนายกรัฐมนตรี ให้โอกาสกับ ประชาชาติครับ”

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ปังฉุดไม่อยู่ ‘Thailand Healthcare 2026’ ยอดคนพุ่ง 5 หมื่น ตรวจสุขภาพฟรีทะลุ 5 พันคน
2

จิราพร ห่วงงบขาดดุลปี 70 เสนอรัฐลงทุนทุนมนุษย์ หวังประเทศพ้นกับดักเศรษฐกิจ
3

ปิดฉากยิ่งใหญ่ อะเมซิ่ง มวยไทย เวิล์ด เฟสติวัล 2026 - พล.ต.ธนพล ปลื้มทีมไทย กวาด 9 ทอง
4

เลขปฏิทินจีนห้างดัง งวดที่แล้ว2ตัวเป๊ะๆ - ตรงรางวัลที่1ด้วย ส่อง เลขเด็ด 1/7/69
5

ไชยชนก โต้ ‘2 น. - 1 พ.’ แตกหัก ยัน ภท. สามัคคีเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน
6

ทิ้งหัวหมูนับ 100 หัว ลงแหล่งน้ำผลิตประปาของเทศบาล ส่งกลิ่นเน่าคลุ้ง
7

โมร็อกโก แม่นกว่าดับจุดโทษ เนเธอร์แลนด์ ลิ่ว 16 ทีม ฟุตบอลโลก 2026
8

เลขาฯ สมช. รับ เหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน ยะลา โยงความไม่สงบชายแดนใต้
9

ฮัลโหลดารา - ใหม่ ดาวิกา เผยเหตุผลที่แม่รัก เต๋อ ยิ่งกว่าลูกเขย
10

ชัดเจน เจอร์เกน คล็อปป์ ตอบแล้วสนใจนั่งกุนซือ เยอรมนี หรือไม่