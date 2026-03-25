“อนุทิน” เผย “วันนอร์” ตอบรับ นั่งประธานคณะที่ปรึกษานายกฯ แล้ว ช่วยดูแล พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สร้างสันติภาพ – สร้างความสงบสุข
25 มี.ค. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ได้เข้าไปคอมเมนต์เฟซบุ๊ก ของ นายซูการ์โน มะทา สส.ยะลา และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ว่า
“ขอบพระคุณพรรคประชาชาติ ที่มาทำงาน เพื่อชาติ และประชาชน ด้วยกัน ผมได้กราบเรียนเชิญอาจารย์วันนอร์ (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา) ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาชาติ ขอให้ท่านได้มาช่วยดูแลพี่น้องมุสลิม และการสร้างความสงบสุข และสันติภาพ ในพื้นที่ต่างๆ ในฐานะประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และท่านได้กรุณาตอบรับแล้วครับ”
ทั้งนี้ นายซูการ์โน ได้ตอบกลับว่า “ผมต้องขอบคุณ ท่านนายกรัฐมนตรี ให้โอกาสกับ ประชาชาติครับ”