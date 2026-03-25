อภิสิทธิ์ แต่งตั้งเพิ่ม 2 รองโฆษก พรรคประชาธิปัตย์ “พศิน-น้องวีร์” เติมเต็มศักยภาพคนรุ่นใหม่ เสริมทัพทีมสื่อสารให้เข้มแข็ง-ครอบคลุมทุกมิติมากยิ่งขึ้น

25 มี.ค. 69 – นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้แต่งตั้งรองโฆษกพรรคฯ เพิ่มเติมเพื่อเข้ามาเสริมทัพทีมสื่อสารให้เข้มแข็ง และครอบคลุมทุกมิติมากยิ่งขึ้น

ซึ่งการแต่งตั้งรองโฆษกพรรคฯ ในครั้งนี้ เป็นการดึงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ที่คลุกคลีกับพื้นที่ และมีความเข้าใจในบริบทสังคมที่หลากหลาย

โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายพศิน ปิตุเตชะ สส.ระยอง เขต 3 และ น.ส.วีร์ ศรีวราธนบูลย์ อดีตผู้สมัคร สส.กทม.

ทั้งนี้ การขยายทีมสื่อสารในครั้งนี้ เป็นการย้ำเจตนารมณ์ของพรรคฯ ภายใต้การนำของ นายอภิสิทธิ์ ที่ต้องการให้ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นสถาบันการเมือง ที่รับฟังประชาชน อย่างแท้จริง

พรรคประชาธิปัตย์ – https://www.democrat.or.th/

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