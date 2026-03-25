ยศชนัน เสนอแนะ ควรปรับโครงสร้างพลังงานทั้งระบบ หลังเกิดวิกฤตน้ำมัน ชี้ทุกกระทรวงต้องบูรณาการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เผย ว่าที่ “รมต.เพื่อไทย” ส่งตรวจคุณสมบัติครบแล้ว
25 มี.ค. 69 – ที่รัฐสภา นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าประชุมครั้งแรก ว่า การประชุมสภาวันนี้ จะหารือกันเรื่องพลังงาน ในส่วนของพรรคเพื่อไทย จะมีการเสนอญัตติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการพลังงานที่พรรคเพื่อไทยมีการพูดคุย และดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว ฉะนั้น วันนี้จะเป็นการพูดคุยอย่างเป็นทางการในสภาฯ
เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทย จะมีการเสนอมาตรการเร่งด่วนเพิ่มเติมอะไรหรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า กลไกสภาฯ ต้องทำงานหลายรูปแบบกันไป ส่วนเชิงพื้นที่พยายามรวบรวมข้อมูล ใครทำอะไรได้ต้องบริหารจัดการในพื้นที่ที่ดูแลพร้อมกันไปด้วย
เมื่อถามว่า ว่าที่รัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย ที่ได้ กำกับดูแลกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการเตรียมตัวอะไรหรือไม่ นายยศชนัน ยอมรับว่า มีเรื่องการรับมือวิกฤตพลังงาน ไม่ใช่เฉพาะกระทรวงที่ใครได้ดูแล แต่ต้องทำงานร่วมกันทุกกระทรวง เพราะแต่ละกระทรวงมีบทบาทระยะสั้น กลาง ยาว ซึ่งเป็นกลไกที่ต้องทำงานร่วมกัน และขณะนี้บรรยากาศของพรรคร่วมรัฐบาล มีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง
เมื่อถามว่า จะต้องถึงขั้นปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศไทยหรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า “ก็ควร” ควรปรับโครงสร้างทั้งระบบ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องพลังงาน เพราะเหตุการณ์นี้มีหลายเรื่อง ที่มีแนวโน้มว่า หากจะแก้ปัญหาระยะยาว ต้องปรับในเชิงโครงสร้างทั้งระบบ
โดยเริ่มจากดูสิ่งที่เดือดร้อน และกระจายไปในแต่ละเรื่อง เพราะเรื่องวิกฤตพลังงานเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่ แต่งบประมาณมีอยู่จำกัด ฉะนั้นการบริหารงบประมาณในช่วงวิกฤต ต้องมีการบริหารแบบบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เมื่อถามว่า ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลกังวลว่า วิกฤตพลังงานจะทำให้สะเทือนกับรัฐบาลใหม่ หรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า ถ้าเราอาสาเข้ามาไม่ว่าเรื่องไหน ต้องจัดการให้ดีที่สุด
เมื่อถามว่า รายชื่อสัดส่วนคณะรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ส่งตรวจสอบคุณสมบัติครบทั้งหมดแล้ว หรือไม่ นายยศชนัน ยอมรับว่า ขณะนี้ได้ส่งตรวจคุณสมบัติทั้งหมดแล้ว