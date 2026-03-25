อนุทิน ไม่ตอบ ปม ชาวบ้านวิวาทแย่งชิงน้ำมัน อ้างรัฐบาลยังไม่ได้รับรายงาน วิกฤตพลังงาน ยอมรับ เลิกตรึงดีเซลกระทบประชาชน ตอนนี้ทุกคนกำลังทำงาน

เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 25 มี.ค.2569 ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีวิกฤตพลังงานที่ส่งผลให้ประชาชนวิวาทแย่งชิงน้ำมัน ว่า ถ้าถามเรื่องนี้ไม่ตอบ

เมื่อถามว่า วิกฤตนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องเข้ามาแก้ไขใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เรื่องนี้ยังไม่ทราบ ยังไม่ได้รับรายงาน

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า การเลือกตรึงราคาน้ำมันดีเซล จะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้า และปัจจัยความเป็นอยู่ของประชาชนหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ก็ต้องมีบ้าง เราก็ต้องใช้กลไกที่เรามีอยู่ของกระทรวงต่างๆ

เมื่อถามว่า จะบริหารอารมณ์ของประชาชนในช่วงนี้อย่างไร นายกฯ กล่าวว่า ทุกคนกำลังทำงานอยู่

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