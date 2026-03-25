สุริยา วงศ์อารีย์ งูเห่าพรรคส้ม โผล่นั่งร่วม สส.ภูมิใจไทย หลังโหวตสวนมติพรรค หนุน ‘อนุทิน‘ นั่งนายกฯ ขณะที่ประชุม ปชน. ใช้มาตรการดองงูเห่า

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ที่มีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม โดยมีการเสนอญัตติด่วน เพื่ออภิปรายเรื่องราคาพลังงาน ที่เพิ่มสูงขึ้นจากเหตุการณ์สู้รบในพื้นที่ตะวันออกกลาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.เขต 7 อุดรธานี พรรคประชาชน ได้เข้าร่วมการประชุม โดยได้นั่งรวมกลุ่มอยู่กับ สส.ของพรรคภูมิใจไทย ในแถวหลังของห้องประชุม

สำหรับนายสุริยา คือ สส.ของพรรคประชาชนคนเดียวที่โหวตสวนมติพรรค ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้สนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี แทนที่จะโหวตสนุบสนุน นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

ที่ประชุมของพรรคประชาชน เห็นว่า จะใช้การดองงูเห่า เพื่อไม่ให้ไปทำกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคที่ดูดไปได้อย่างสมใจ ที่สำคัญ ส่วนใหญ่ยังเห็นว่าการดองไว้มีผลดีมากกว่าการขับออก เพราะหากขับออก จะทำให้พรรคประชาชนสูญเสีย สส.ไป 1 เก้าอี้ แล้วจะทำให้สูญเสียโควตาประธานกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎรได้

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

บุกจับครูปกครองหื่น ขืนใจนักเรียนหญิง ม.2 นานนับปี เหยื่อเครียดเกือบจบชีวิต แม่-ย่าร้องปวีณาช่วย
2

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และทีมงาน ได้เงินเดือนเท่าไหร่ ?
3

ราคาทองวันนี้ 30 มิ.ย.69 ร่วงแรงต่อเนื่อง หลังวานนี้ดิ่งหนัก ราคาทองคำ
4

รปภ. ปีนบ้านหรูจะขืนใจ อินฟลูสาว - ป๋าชู ด่าเดือดเข้าบ้านหลาน3ครั้ง ต้นสังกัดไม่รับผิดชอบ
5

เช็กด่วน! 6 สัญญาณเตือน บริเวณ "ผิวหนัง" อาจมีความเสี่ยง "ภาวะไตเสื่อม"
6

เลขปฏิทินจีนห้างดัง งวดที่แล้ว2ตัวเป๊ะๆ - ตรงรางวัลที่1ด้วย ส่อง เลขเด็ด 1/7/69
7

มาแล้ว เลขเด็ดปฏิทินจีน 1 ก.ค.2569 ซูมเลขปฏิทินครอบครัวข่าว 3 เลขเน้นๆ 2 ตัว 3 ตัว
8

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
9

นักธุรกิจสาว สำเร็จได้ 10 ล้าน จ้าง ต่าย อรทัย ร้องเพลงแก้บน พ่อปู่พญานาค แห่ส่องเลขธูปแน่น
10

อาลัย นัท ณัฐพล ผู้ก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้าดัง วงการแฟชั่นไทยเศร้าสูญเสีย