สุริยา วงศ์อารีย์ งูเห่าพรรคส้ม โผล่นั่งร่วม สส.ภูมิใจไทย หลังโหวตสวนมติพรรค หนุน ‘อนุทิน‘ นั่งนายกฯ ขณะที่ประชุม ปชน. ใช้มาตรการดองงูเห่า
เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ที่มีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม โดยมีการเสนอญัตติด่วน เพื่ออภิปรายเรื่องราคาพลังงาน ที่เพิ่มสูงขึ้นจากเหตุการณ์สู้รบในพื้นที่ตะวันออกกลาง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.เขต 7 อุดรธานี พรรคประชาชน ได้เข้าร่วมการประชุม โดยได้นั่งรวมกลุ่มอยู่กับ สส.ของพรรคภูมิใจไทย ในแถวหลังของห้องประชุม
สำหรับนายสุริยา คือ สส.ของพรรคประชาชนคนเดียวที่โหวตสวนมติพรรค ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้สนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี แทนที่จะโหวตสนุบสนุน นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ที่ประชุมของพรรคประชาชน เห็นว่า จะใช้การดองงูเห่า เพื่อไม่ให้ไปทำกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคที่ดูดไปได้อย่างสมใจ ที่สำคัญ ส่วนใหญ่ยังเห็นว่าการดองไว้มีผลดีมากกว่าการขับออก เพราะหากขับออก จะทำให้พรรคประชาชนสูญเสีย สส.ไป 1 เก้าอี้ แล้วจะทำให้สูญเสียโควตาประธานกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎรได้