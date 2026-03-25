สส.ภูมิใจไทย-เพื่อไืทย พกปิ่นโต เตรียมอาหารกลางวันมากินเอง ระหว่างประชุมสภาผู้แทนราษฎ ถกปัญหาวิกฤตพลังงาน-น้ำมัน
เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันนี้ ท่ามกลางที่ สส.หลายพรรค เสนอให้ตัดงบอาหารสส.นั้น นายชนะวุธ อุทโท สส.กาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย ได้พกปิ่นโตมาประชุมสภาฯ โดยเตรียมอาหารกลางวันมารับประทานเอง
นายชนะวุธ ได้โชว์บิ่นโต และเปิดชั้นบิ่นโตให้ดูว่าแต่ละชั้นมีอาหารครบ พร้อมกล่าวถึงประเด็นการยกเลิกอาหารกลางวันฟรีให้กับสส. ว่า การจะรับประทานอาหารที่รัฐสภาจัดเตรียมไว้ หรือการจะไปซื้ออาหารรับประทานเองตรงนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ต่อให้มีมติพรรค หรือมติของนักการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ก็ควรถือเป็นเอกสิทธิ์ของ สส.แต่ละท่าน
แต่ตนมีความสำนึกว่า การที่เราใช้เงินภาษีของประชาชนเข้ามาทำหน้าที่ เราควรมีความเสียสละ อย่างเช่นในการประชุมสภาฯ ตนได้ เตรียมอาหารใส่ปิ่นโตมารับประทานเอง มีทั้ง ข้าวผัด ผัดวุ้นเส้น และหมูทอด
ขณะที่นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ได้นำปิ่นโตมาเป็นอาหารกลาง ระหว่างประชุมสภาผฯด้วยเช่นเดียวกัน พร้อมโพสต์เฟสบุุ๊ก ระบุว่า ประชุมสภาฯ ญัตติปัญหาน้ำมันและผลกระทบจากความขัดแย้งตะวันออกกลาง เพื่อส่งให้รัฐบาลดำเนินการ “วันนี้ผมพกปิ่นโตมาเอง”
นายร่มธรรม ระบุว่า เสื้อที่สวมใส่มาเป็นผ้าจากกลุ่มทอผ้านิคมลานข่อย อ.ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สวยมาก