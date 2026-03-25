อลงกต สว.ตัวตึง ลั่นอึดอัดใจมานาน ชงแก้กฎหมาย ไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญฯ ต้องมีโทษอาญา ทั้งจำคุก-ปรับ เหมือนเพลงชาติไทย

วันที่ 25 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา นายอลงกต วรกี สว. ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของ กมธ. ต่อที่ประชุม

ในช่วงหนึ่ง นายอลงกต ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการแสดงความเคารพต่อเพลงสรรเสริญพระบารมี เนื่องจากพบว่าในปัจจุบัน ไทยมีกฎหมายคุ้มครองเพลงชาติไทยอย่างชัดเจน แต่ยังไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมายที่ระบุให้ประชาชนต้องยืนถวายความเคารพ เมื่อมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จึงเสนอให้มีการตรากฎหมายเหมือนเพลงชาติ

“เรื่องเพลงชาติ กับเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นสิ่งที่ผมอึดอัดใจมานาน ความน่าสนใจคือ เพลงชาติไทย มีกฎหมายคุ้มครองว่า หากใครไม่ยืนมีความผิด ปรับและจำคุก แต่ไม่มีกฎหมายกำกับว่า เพลงสรรเสริญพระบารมี ต้องยืนหรือต้องเคารพ จึงเกิดบางเคสที่อยู่ในโรงหนังพอเด็กไม่ยืนในเพลงสรรเสริญพระบารมี มีการไปว่าเด็ก ทำร้ายเด็ก สุดท้ายคนทำร้ายก็โดนกระทำเสียเอง” นายอลงกต กล่าว

นายอลงกต กล่าวต่อว่า เพลงสรรเสริญพระบารมี ไม่มีกฎหมายคุ้มครอง ให้ประชาชนต้องยืนและถวายความเคารพ โดยเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นเพลงที่รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จไปที่ยุโรป พบว่ามีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ในอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศสต่างๆ

พระองค์เสด็จกลับมา นำเพลงรัชกาลที่ 2 พระราชนิพนธ์ขึ้นมา คือ เพลงบุหลันลอยเลื่อน มาทรงแต่งเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมี และให้ประชาชนเคารพในขณะที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จ

นายอลงกต กล่าวต่อว่า เพลงสรรเสริญพระบารมีใช้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน แทบจะไม่มีการเปลี่ยน เนื้อร้องและทำนองเลย ต่อมาในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 มีการเริ่มให้ใช้เพลงชาติไทย และยังมีการตราพ.ร.บ.ธงชาติไทยและเพลงชาติไทยขึ้นมา พร้อมกำหนดว่าต้องยืนเคารพ ปรากฎว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียว ที่มีเพลงประจำชาติ 2 เพลง คือ เพลงชาต และเพลงสรรเสริญพระบารมี

“ดังนั้น โดยรากเหง้าของเพลงแล้ว และถ้าจะให้ สว.มีส่วนร่วมรณรงค์ ต้องมีการตรากฎหมายเหมือนกับเพลงชาติไทยว่า เพลงสรรเสริญพระบารมี ต้องยืนถวายความเคารพ หากไม่ยืนถวายความเคารพ มีความผิดทั้งอาญา และทั้งปรับ” นายอลงกต กล่าว

นายอลงกต กล่าวว่า คณะกรรมการชุดนี้มีการศึกษาเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี อย่างลึกซึ้ง และพยายามรณรงค์ให้มีการเคารพเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี อยู่ตลอดเวลา

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