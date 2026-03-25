ศบก.เกาะติดช่วย 3 ลูกเรือ‘มยุรีนารี’ ลุ้นผลเรือไทยอีกลำ ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ยอดรวมช่วยคนไทยจากตะวันออกกลางกลับมาแล้ว 1,486 คน ย้ำร่างแรงงานไทยดับในอิสราเอลมาถึงไทยเช้า 26 มี.ค.
เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 25 มี.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ว่า สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางยังมีความรุนแรง
โดยมีการตอบโต้กันระหว่างคู่ขัดแย้งหลัก และมีการโจมตีกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ (จีซีซี) ซึ่งส่วนใหญ่สามารถสกัดกั้นได้ หลังจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกายืนยันว่าการเจรจาทางการทูตกับอิหร่านยังดำเนินต่อไป แต่รัฐบาลอิหร่านจะปฏิเสธว่าไม่มีการเจรจาก็ตาม
ทั้งนี้ มีรายงานด้วยว่า สหรัฐฯ ได้ส่งแผน 15 ข้อต่ออิหร่าน เพื่อขอให้ยุติการสู้รบในตะวันออกกลาง รวมถึงให้มีการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างถาวร แต่หากการเจรจาล้มเหลว ก็มีความเสี่ยงที่สหรัฐฯ จะโจมตีโครงสร้างสำคัญของอิหร่านต่อไป
ส่วนอิหร่านยังยืนยันท่าทีปิดช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่เรือจากบางประเทศที่ไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับอิหร่าน จะได้รับอนุญาตให้เดินเรือผ่านไปได้ และสถานการณ์โดยรวมยังมีความเปราะบางไม่แน่นอน กระทรวงการต่างประเทศ จึงขอย้ำให้คนไทยพิจารณาออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วที่สุด
นายปาณิดล กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่ตะวันออกกลาง กรณีที่ทางการโอมานและอิหร่านปฏิบัติการร่วมกันให้ความช่วยเหลือลูกเรือ 3 คนที่ยังติดอยู่บนเรือบรรทุกสินค้าชื่อ “มยุรีนารี” ขณะนี้เรายังรอการยืนยันสถานะของลูกเรือทั้ง 3 ราย หากกระทรวงการต่างประเทศได้รับทราบความคืบหน้าแล้วจะรีบแจ้งให้ทราบทันที
ทั้งนี้ ขอย้ำความประสงค์ของประเทศไทย ในเรื่องความปลอดภัยของเรือขนส่งพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ขณะนี้เรือบรรทุกน้ำมันของไทย 1 ลำ สามารถเดินทางผ่านช่องแคบดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย และกำลังเดินทางกลับสู่ประเทศไทย อีกทั้งยังรอการเดินทางของเรืออีกลำหนึ่ง กำลังเดินทางผ่านช่องแคบนี้เช่นกัน
ส่วนกรณีแรงงานไทย 4 คนที่เดินทางจากอิหร่านผ่านไปทางประเทศตุรกีนั้น ขณะนี้ได้กลับมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเช้าวันนี้ และจะมีคนไทยอีก 8 คนที่จะเดินทางออกจากอิหร่านผ่านไปทางตุรกี เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทยต่อไป
นายปาณิดล กล่าวว่า กรณีที่ประเทศอิสราเอลนั้น ร่างของนายชัยวัฒน์ แววนิล ที่เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดที่อิสราเอลนจะมาถึงประเทศไทยโดยสายการบินแอลอัล (El Al) ในวันที่ 26 มี.ค.นี้ เวลา 09.20 น. ก่อนจะส่งไปประกอบศาสนกิจในภูมิลำเนาต่อไป
ขณะเดียวกัน ผู้แทนของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นผู้แทนกรมการกงสุลไปเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวของนายชัยวัฒน์ที่จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา
ส่วนคนไทยที่ยังอยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางนั้น ตนขอย้ำว่าขอให้ทุกคนติดตามสถานการณ์ผ่านช่องทางทางการ เพื่อประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติการและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการอย่างเคร่งครัด
นายปาณิดล กล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง มีคนไทยที่ได้รับความช่วยเหลือออกจากประเทศในภูมิภาคดังกล่าวกลับสู่ประเทศไทยหรือเดินทางออกไปยังประเทศที่ 3 รวมทั้งสิ้น 1,486 คน
ขอย้ำว่ารัฐบาลไทย ยึดมั่นการให้ความช่วยเหลือคนไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบให้ได้ออกจากพื้นที่อันตราย ในโอกาสแรกด้วยความปลอดภัย