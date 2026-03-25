โรงอาหารสภาฯ คึกคัก “ประธานโสภณ-สส.ภูมิใจไทย” ต่อคิวซื้ออาหาร-นั่งทานข้าว หลังพรรคมีมติให้ดูแลเรื่องอาหารเองระหว่างประชุม
เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2569 ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาญัตติด่วนกรณีวิกฤตพลังงานจากการสู้รบในตะวันออกกลาง
ปรากฏว่า สส. ของพรรคภูมิใจไทย หลายคนจับกลุ่มกันลงมาที่โรงอาหารชั้น B2 ของอาคารรัฐสภา อาทิ นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นสส.คนแรกที่เคยเสนองดอาหารสส. ตั้งแต่สมัยประชุมที่ผ่านมา นายสมยศ พลายด้วง เป็น สส.สงขลา
นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สส.กาญจนบุรี นายนพ ชีวานันท์ สส.พระนครศรีอยุธยา นายพิษณุ พลธี สส.ปทุมธานี นายเกรียงยศ สุดลาภา สส.บัญชีรายชื่อ นายไตรเทพ งามกมล สส.บุรีรัมย์ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สส.เพชรบุรี นายชานนท์ ไทยเศรษฐ์ สส.นครสวรรค์
สส.พรรคภูมิใจไทย ระบุว่า เป็นไปตามมติของที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยที่ให้ สส.ดูแลตัวเองในเรื่องของการรับประทานอาหารช่วงการประชุมสภาฯ จึงได้ลงมารับประทานอาหาร
ขณะที่เวลา 12.20 น. นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมารับประทานอาหารที่ชั้น B2 และสัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า มารับประทานอาหารที่นี่เป็นประจำ ตั้งแต่เป็นประธานสภาฯ ก็ลงมาแทบทุกวัน วันนี้รับประทานข้าวผัดกระเพราหมูไข่ดาว อาหารอร่อยถ้ามากินแล้วจะติดใจ
ส่วนการจัดพื้นที่รับประทานอาหารให้กับ สส. นายโสภณ ระบุว่า วันที่ 30 มี.ค. นี้ จะมีการประชุมหารือกันอีกครั้ง
ขณะที่ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส. บัญชีรายชื่อ พรรคไทยภักดี ได้ลงมารับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหาร ที่ชั้น B2 ของอาคารรัฐสภา โดยสั่งเมนูข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาว โดยระหว่างรออาหารได้พูดคุยกับสื่อมวลชนที่ได้สอบถามว่าได้ลองซื้ออาหารครบทุกร้านหรือยัง โดย นพ.วรงค์ ตอบว่า ก็จะลองไปเรื่อยๆ ถือว่าเป็นการโปรโมตร้านอาหารให้โรงอาหารไปด้วย
เมื่อถามว่า วันนี้มี สส.พรรคเพื่อไทย นำปิ่นโตมาด้วย รู้สึกอย่างไร นพ.วรงค์ กล่าวว่า รู้สึกว่าโอเค อย่างน้อย สส.ก็มีสำนึกที่ดีต่อประชาชน ถือเป็นเครดิตที่ดีของทุกพรรคการเมืองที่ช่วยกัน
เมื่อถามกรณีที่นายสนธิญา สวัสดี นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ท้าให้ นพ.วรงค์ ลงมากินข้าวที่โรงอาหารทุกวัน นพ.วรงค์ กล่าวว่า เขาไม่รู้ว่าตนมากินข้าวที่โรงอาหารก่อนที่เขาจะท้า
เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้มี สส.หลายพรรค เสนอเรื่องการยกเลิกงบอาหารกลางวัน แต่เหตุใดจึงไม่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม นพ.วรงค์ ถามกลับว่า “เสนอด้วยใจจริงๆ หรือไม่ คุณต้องแสดงออกด้วยใจจริงว่าคุณก็ไม่รับประทานอาหารฟรี ถ้าคุณทำจริงประชาชนก็จะสนับสนุน ถ้าเสนอแค่ตัดงบประมาณแล้วคุณก็กินเหมือนเดิม ก็ยังฟุ่มเฟือยเหมือนเดิม คุณต้องเสนอให้ยกเลิกเลย แล้วประชาชนจะเห็นเองว่าเราทำจริง”
เมื่อถามต่อว่า พรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาชน มีมติให้ สส. ยกเลิกรับประทานอาหารกลางวันฟรี และจ่ายค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง นพ.วรงค์ กล่าวว่า เป็นการแสดงออกของประชาชนที่เป็นกระแสในโซเชียล ซึ่งต้องขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนและเพื่อนสมาชิก
เราไม่ต้องมองเป็นเรื่องการเมือง แต่มองว่าเป็นเรื่องของพวกเราทุกคน ขณะที่วันจันทร์ที่ 30 มี.ค.นี้ ประธานสภาได้นัดหมายพรรคการเมืองให้เข้าหารือถึงเรื่องอาหาร สส. ตนคิดว่าจะได้เห็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ในเรื่องการยกเลิกอาหารกลางวันฟรี ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี