นายกฯ ถกวิกฤตพลังงาน-หามาตรการช่วยเหลือประชาชน เอกนัฏ โผล่ร่วมวง ‘เอกนิติ’ เผยเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้ว มาตรการช่วยลดค่าครองชีพ รอรัฐบาลใหม่

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 25 มี.ค.2569 ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทบ เรียกหารือรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือแก้วิกฤตพลังงาน

โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯและรมว.คลัง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯและรมว.คมนาคม นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รมว.พลังงาน นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ซึ่งมีชื่อจะมาเป็น รมว.พลังงาน ในรัฐบาลชุดใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 13.48 น. นายเอกนิติ ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าหารือกับนายกฯ ว่า วันนี้คงจะหารือเรื่องน้ำมัน รวมถึงมาตรการช่วยเหลือ

ผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้ประชาชนมีความกังวล มาตรการช่วยเหลือจะออกมาเมื่อไหร่ นายเอกนิติ กล่าวว่า ขณะนี้เตรียมพร้อมไว้ทุกอย่างแล้ว เมื่อมีรัฐบาลใหม่แล้วจะมีมาตรการช่วยเหลือ

หากวันนี้ได้ข้อมูลอะไรจะแถลงให้ทราบ และจะมานำเสนอมาตรการช่วยเหลือลดค่าครองชีพ เพราะตอนนี้วิกฤตตลาดน้ำมันโลกผันผวนมาก

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