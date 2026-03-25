หมอวรงค์ โชว์ฉีก 5 ใบสมัคร ขอตั้งผู้ช่วยสส.แค่ 3 คน เผย ปธ.สภาฯจ่อนัดหารือยกเลิกอาหารกลางวัน-สวัสดิการสส. 30 มี.ค. ขอฝั่งสว.ปฏิบัติตามด้วย

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2569 ที่รัฐสภา นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยภักดี เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเรียกร้องให้ยกเลิกสิทธิผลประโยชน์ของ สส.และ สว.ว่า การยกเลิกอาหารกลางวันของ สส.มีสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ตอบรับคำเรียกร้องของประชาชน ในวันที่ถือเป็นสัญญาณที่ดี ที่จะนำไปสู่การยกเลิก เพื่อลดกานใช้งบประมาณของแผ่นดิน 1 สมัยประชุมประมาณ 300 ล้านบาท ตนอยากฝากไปยัง สว.ให้ร่วมมือกันในการสร้างความศรัทธาแก่ประชาชน

นพ.วรงค์ กล่าวว่า ส่วนการยกเลิกผู้ช่วย สส.นั้น ขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรกำหนดให้ทั้ง สส.และ สว.มีผู้ช่วยถึง 8 คน โดยได้รับเงินเดือนๆ ละ 15,000 บาท จำนวน 7 คน และตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญจะได้รับเงินเดือน 24,000 บาท ส่วนตัวมองว่าเป็นอภิสิทธิ์ที่มากเกินกว่าความจำเป็น เรายืนยันที่เรียกร้องให้มีผู้ช่วยเหลือแค่ 3 คน หากทั้ง สส.และสว.ให้ความร่วมมือ เราจะสามารถประหยัดได้ไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทใน 1 ปี

“ภาวะข้าวยากหมากแพง น้ำมันแพง ประชาเทศชาติต้องประหยัด เราต้องร่วมมือกัน ส่วนเรื่องอาหารผมไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันที่สภาฯจัดให้มาแต่ต้น” นพ.วรงค์กล่าว

นพ.วรงค์ กล่าวว่า ส่วนกองทุนสส. และสว. ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งที่หลายคนระบุว่าเป็นกองทุนที่จ่ายสมทบ จริงอยู่ที่จะต้องเดือนละ 3,500 บาท แต่จะได้รับผลประโยชน์ถึง 5 สิทธิ ได้แก่ บำนาญ ,สิทธิ์ในการรักษาพยาบาล ,สิทธิ์ในการส่งบุตร 2 คนอายุไม่เกิน 25 ปี สามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้ , สิทธิ์ทุพพลภาพอีกเดือนละ 15,000 บาท และถ้าเสียชีวิตครอบครัวจะได้รับเงิน 200,000 บาท หากยุบสภาหรือเสียชีวิต จะได้รับบำนาญเริ่มที่ 21,300 บาท เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนชนเพดานที่ 42,700 บาท โดยนับจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหมดเป็นภาษีของประชาชน เราไม่ควรเบียดเบียนประชาชน

จากนั้น นพ.วรงค์ ฉีกใบสมัครผู้ช่วยสส. 5 ใบ เพื่อยืนยันว่าจะแต่งตั้งผู้ช่วยสส.ของตัวเองแค่ 3 คนเท่านั้น

เมื่อถามว่าวันนี้ทางสภาผู้แทนราษฎรได้เตรียมอาหารกลางวันเป็นปกติ แต่มีสส.ลงไปใช้บริการโรงอาหารมาก จะถือเป็นการใช้งบประมาณโดยใช้เหตุหรือไม่ นพ.วรงค์ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นการปรับเปลี่ยนแบบฉุกเฉิน อะไรที่ฉุกเฉินแน่นอนว่าไม่ได้ถูกเตรียมการล่วงหน้า หลังจากที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีการพูดคุยแล้วคงจะมีการปรับและเห็นทิศทางในทางที่ดี ส่วนตัวมองว่าไม่ยาก ซึ่งจะมีการหารือในเรื่องที่ตนเสนอทั้งหมดในวันที่ 30 มี.ค.

 

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

บุกค้นบ้านแม่ แอร์สาวไทย ที่พะเยา เผยสภาพความเป็นอยู่
2

บุกจับครูปกครองหื่น ขืนใจนักเรียนหญิง ม.2 นานนับปี เหยื่อเครียดเกือบจบชีวิต แม่-ย่าร้องปวีณาช่วย
3

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และทีมงาน ได้เงินเดือนเท่าไหร่ ?
4

เลขปฏิทินจีนห้างดัง งวดที่แล้ว2ตัวเป๊ะๆ - ตรงรางวัลที่1ด้วย ส่อง เลขเด็ด 1/7/69
5

ราคาทองวันนี้ 30 มิ.ย.69 ร่วงแรงต่อเนื่อง หลังวานนี้ดิ่งหนัก ราคาทองคำ
6

รปภ. ปีนบ้านหรูจะขืนใจ อินฟลูสาว - ป๋าชู ด่าเดือดเข้าบ้านหลาน3ครั้ง ต้นสังกัดไม่รับผิดชอบ
7

มาแล้ว เลขเด็ดปฏิทินจีน 1 ก.ค.2569 ซูมเลขปฏิทินครอบครัวข่าว 3 เลขเน้นๆ 2 ตัว 3 ตัว
8

เช็กด่วน! 6 สัญญาณเตือน บริเวณ "ผิวหนัง" อาจมีความเสี่ยง "ภาวะไตเสื่อม"
9

นักธุรกิจสาว สำเร็จได้ 10 ล้าน จ้าง ต่าย อรทัย ร้องเพลงแก้บน พ่อปู่พญานาค แห่ส่องเลขธูปแน่น
10

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร