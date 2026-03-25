จูรี ซัดรัฐบาล เหมือนอยู่คนละโลก หลังบอกน้ำมันมีพอ ท้าลองมาหาดใหญ่ดู จะเห็นภาพตั้งแต่ราคาตั๋วเครื่องบิน ยันประชาชนที่ต่อแถวเป็นกิโลเพื่อรอเติมน้ำมัน
25 มี.ค. 69 – นายจูรี นุ่มแก้ว สส.สงขลา รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายญัตติด่วนแนวทางรับมือวิกฤตตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องออกไปหาน้ำมัน นำรถไปรอช่วงเย็นเพื่อรอเติมน้ำมันช่วงเช้าอีกวัน ซึ่งไม่การันตีว่าจะได้น้ำมันหรือไม่ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ อ.หาดใหญ่ และใน จ.สงขลา
นายจูรี กล่าวว่า รัฐบาลควรสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและจริงจัง ไม่ควรให้ชาวบ้านต้องกังวล แล้วจินตนาการถึงการใช้น้ำมันในวันข้างหน้าไม่ได้
นายกรัฐมนตรีสื่อสารว่าน้ำมันไม่ขาดแคลน มีเพียงพอ สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ทำให้รู้สึกว่าการสื่อสารกับปัญหาที่ชาวบ้านเจอ อยู่คนละโลก คนละภพภูมิ อยากให้นายกฯเดินทางมาหาดใหญ่ จะได้เห็นภาพที่ชัดเจน ตั้งแต่นั่งเครื่องบิน เรื่องตั๋วเครื่องบินที่มีราคาแพง และเมื่อถึงหากนั่งรถเข้าไปในพื้นที่ไหนของสงขลา จะพบปั๊มน้ำมันมีรถจอดเต็มยาวเป็นกิโลเมตร หรือปั๊มโล่งไม่มีรถจอด
วันนี้ที่ต้องการคำตอบคือ โควตาน้ำมันหายไปไหน ดังนั้นขอเรียกร้องให้รัฐบาลไปตามหาน้ำมันที่หายจากโกดัง หรือโควตาที่แต่ละปั๊มควรจะได้ และควรหามาตรการสำรองน้ำมันเพิ่มเติมในพื้นที่ท่องเที่ยว หรือพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์
“อย่าให้ผมและประชาชนอีกหลายคนรู้สึกว่า สิ่งที่นายกฯได้เคยพูดบนเวทีปราศรัยหาเสียงว่า พี่น้องประชาชนจะร้องว่าพอแล้ว รวยไม่ไหวแล้ว ผมคิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริง แต่คนที่รวยอาจไม่ใช่ประชาชน อาจจะเป็นนายทุนหรือไม่”
ภาพ : จูรี นุ่มแก้ว / FACEBOOK