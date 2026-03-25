ปกรณ์ ลาออกประธานบอร์ด PTTGC อ้างมีภารกิจอื่น สอดรับกระแสข่าวเตรียมนั่ง รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย พร้อมส่งตรวจคุณสมบัติ ก่อนทูลเกล้าฯสัปดาห์นี้
วันที่ 25 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีมีชื่อ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ติดโผครม.อนุทิน 2 เป็น ว่าที่รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย หลังจาก นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ไม่ได้ไปต่อกับรัฐบาลใหม่
ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยแพร่เอกสารแจ้งว่า นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ได้ลาออกจากประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) จาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ตั้งแต่วันนี้ (25 มี.ค.) โดยให้เหตุว่า ลาออกจาก เนื่องจากมีภารกิจอื่น
สอดรับกับก่อนหน้านี้ที่มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา นายปกรณ์ ได้ส่งเอกสารในขั้นตอนตรวจคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี พร้อมกับแคนดิเดตรัฐมนตรีรายอื่นๆ ท่ามกลางกระแสข่าว นายกฯนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ภายในสัปดาห์นี้