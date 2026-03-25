เชตวัน ลุยต่อ! ยื่นญัตติตั้ง กมธ.ธุรกิจกองทัพ เร่งปฏิรูปกองทัพ ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด แนะใช้รายงานชุดที่แล้วก่อนยุบสภา ประกอบการศึกษาเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2569 นายเชตวัน เตือประโคน สส.เขต 5 ปทุมธานี พรรคประชาชน โพสต์คลิปวีดีโอ พร้อมข้อความระบุว่า มาประชุมวันนี้ ยื่นญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอน ยุบ เลิก แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกองทัพไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่นหรือย้ายไปสถานที่อื่นที่เหมาะสม ต่อสภาฯเป็นที่เรียบร้อย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สภาฯชุดนี้จะเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไป เพราะนี่เป็นเรื่องสำคัญ เป็นเรื่องของการปฏิรูปกองทัพ จัดการธุรกิจของกองทัพที่ใช้ทรัพยากรของประเทศในการดำเนินกิจการให้อยู่ในร่องในรอย ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป
ต้องยอมรับว่า สวัสดิการเชิงธุรกิจและพาณิชย์หลายรูปแบบ อาทิ ปั๊มน้ำมัน สนามกอล์ฟ ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัด สโมสร โรงแรม สนามม้า สนามมวย สถานีโทรทัศน์ เหล่านี้ไม่ใช่ภารกิจหน้าที่ของทหาร กองทัพไม่ควรต้องมาหาเงินกับเรื่องเหล่านี้ กำลังพล ที่ควรจะไปฝึกซ้อมเตรียมพร้อมให้เป็นกองทัพที่เข้มแข็งทันสมัย หากแต่กลับต้องมาดูแลจัดการธุรกิจต่างๆ นั้น เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรมกับหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ และที่ผ่านมาก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วย
สภาฯชุดที่แล้ว เคยมีการตั้ง กมธ.วิสามัญ ศึกษาเรื่องธุรกิจต่างๆ ของกองทัพ จัดทำรายงานเป็นเล่มเรียบร้อยแล้ว แต่น่าเสียดายที่ยุบสภาไปก่อน จึงไม่มีโอกาสเสนอรายงานต่อสภา เพื่อให้มีมติยื่นให้รัฐบาลดำเนินการต่อไป
นายเชตวัน ระบุว่า ดังนั้น หากตั้ง กมธ.วิสามัญ ตามที่ได้ยื่นญัตตินี้ ก็นำรายงานผลการศึกษานั้นมาพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมได้เลยทันที ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาพิจารณา และร่นระยะเวลาในการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ้ำซ้อนในประเด็นที่พิจารณากันไปแล้ว ทำให้ กมธ.มุ่งเน้นการศึกษาในประเด็นเชิงลึกอื่นๆ เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนและต่อเนื่องในการตัดสินใจดำเนินการต่อไป