‘ยศชนัน’ ลุกอภิปรายครั้งแรก แนะมอง 3 มิติ แก้ปัญหาพลังงานรอบคอบ บอกวิกฤตครั้งนี้ไม่เกี่ยว ‘ก.พลังงาน’ อย่างเดียว แต่เป็นความร่วมมือทุกภาคส่วน
เมื่อเวลา 15.40 น. วันที่ 25 มี.ค.2569 นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อภิปรายในสภาฯว่า หลายคนสะท้อนแนวทางการแก้ปัญหามาแล้ว ซึ่งตนคิดว่ามีประโยชน์ แต่ขออนุญาตเสริม คือ วิกฤตครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับกระทรวงพลังงานอย่างเดียว แต่เป็นความร่วมมือของหลายกระทรวง ของทุกภาคส่วน ซึ่งมิติต่างๆ ที่จะทำให้เราสามารถมองปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างรอบคอบและครบวงจร
ตนขอเรียกว่า 3 มิติในการบริหารจัดการสภาวะวิกฤตตะวันออกกลาง ประกอบด้วย มิติที่ 1 คือปัจจัยสี่ ประกอบด้วยเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น เราต้องดูแลเรื่องกลไกราคา นอกถึงการรักษาพยาบาล
มิติที่ 2 เรื่องที่อยู่อาศัย ค่าไฟ เนื่องจากการเดินทางมารักษาทางไกลต้องใช้พลังงานในการเดินทาง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นต้องดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน
และมิติที่ 3 คือในส่วนของอนาคต ที่ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน การใช้ระบบดิจิทัลในการติดตามตั้งแต่โรงกลั่น ไม่ใช่แค่ปั๊มน้ำมัน ทั้งนี้ ตนหวังว่าเราจะสามารถเรื่องนี้ได้อย่างทั่วถึงเพื่ประโยชน์ของประชาชน ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นต้องวางลำดับในการจัดการให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและสังคม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การอภิปรายครั้งนี้ถือเป็นการอภิปรายในสภาครั้งแรกของนายยศชนันในการเป็น สส. ซึ่งก่อนหน้านี้นายยศชนันเคยระบุว่าพร้อมจะทำหน้าที่ในฐานะนิติบัญญัติอย่างเต็มที่