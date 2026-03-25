‘กังฟู’ เผยปั๊มชายแดน คนต่อคิวรอเติมน้ำมัน 7-8 ชม. แต่รถน้ำมันยังแล่นไปลาว ชี้วิกฤตตอนนี้เราต้องเอาตัวเองให้รอดก่อน ก่อนจะส่งน้ำมันไปประเทศเพื่อนบ้าน

25 มี.ค. 69 – นายวสวรรธน์ พวงพรศรี สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยรวมพลัง อภิปราย ถึงปัญหาของวิกฤตพลังงานและผลกระทบต่อประชาชน ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ช่วงหนึ่งโดยระบุดังนี้

ตนเรียกร้องให้รัฐบาล ควรชะลอ หรืองดการส่งออกน้ำมันไปยังประเทศเพื่อนบ้าน วันก่อนตนได้ลงไปในพื้นที่ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี สังเกตได้ว่า มีรถบรรทุกน้ำมันที่เป็นรถพ่วง 30,000-45,000 ลิตร ขนน้ำมันไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

แต่ว่าตนก็สังเกตเห็นว่า ปั๊มสุดท้ายก่อนที่จะออกจากด่านไม่มีน้ำมัน มีรถต่อแถวรอมากกว่า 7-8 ชม. ชาวบ้านไม่ต้องทำมาหากินเข้าสวนเข้าไร่ เข้าใจได้ว่าเราต้องส่งออกไปทาง สปป.ลาว เมียนมา 5 ล้านลิตร เพื่อแลกกับไฟฟ้า แต่ตอนนี้เราไม่ไหวแล้ว วิกฤตตอนนี้เราต้องเอาตัวเองให้รอดก่อน ก่อนที่จะส่งน้ำมันไปประเทศเพื่อนบ้าน

ฉะนั้นอยากให้ชะลองด การส่งออกน้ำมันไปยังประเทศเพื่อนบ้านก่อน พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านว่า เราขอจำกัดโควตา เหมือนที่คลังกับโรงกลั่นจำกัดโควตาให้กับสถานีบริการน้ำมันแบรนด์ต่าง ๆ ตามมาตรา 7

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