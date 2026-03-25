สศช. ขอข้อมูล ‘รถขนน้ำมัน’ ผู้ค้ามาตรา 7 ทุกราย ทะเบียนอะไร คนขับเป็นใคร ต้นทางที่รับน้ำมันจากคลัง ปลายทางไปส่งไหน ตรวจจับลักลอบการส่งออก
25 มี.ค. 69 – นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงภายหลังประชุมสถานการณ์ด้านพลังงานว่า ได้มีการพูดคุยกับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 หรือผู้ค้ารายใหญ่ ทุกรายได้รายงานว่า น้ำมันเชื้อเพลิงได้มีการปล่อยออกไปมากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้
ส่วนการกระจายน้ำมันไปยังผู้ค้า รวมทั้งสถานีบริการไปให้ผู้ค้ามาตรา 10 ซึ่งจากที่ผ่อนคลายระยะเวลารถขนส่งน้ำมัน ทำให้การวิ่งเข้าไปที่สถานีน้ำมันทำได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีหลายสถานีที่มีปัญหาเรื่องน้ำมันหมด ซึ่งตอนนี้กำลังพยายามปรับเรื่องการขนส่งกันอย่างเต็มที่
ยกตัวอย่าง บริษัทเชลล์ ที่มีระบบติดตามปริมาณน้ำมันที่สถานี หลังจากที่มีการเติมน้ำมันไปแล้ว ประมาณเที่ยงคืน ปรากฏว่าช่วงเช้ามีการส่งสัญญาณว่าน้ำมันจะหมดถังเมื่อไหร่ ซึ่งหลายสถานีของเขาน้ำมันจะหมดถังประมาณ 10.00 น. จากที่มีการเติมไปตอนกลางคืน แสดงให้เห็นว่ายังคงมีการเติมน้ำมันกันมากกว่าภาวะปกติ
ขณะเดียวกัน ปัญหาการจัดสรรน้ำมันให้จ๊อบเบอร์ก่อนหน้านี้ จะส่งน้ำมันที่สถานีมากกว่าที่จ๊อบเบอร์ จึงทำให้ผู้ใช้น้ำมันภาคอุตสาหกรรมมาแย่งน้ำมันที่สถานี ขณะนี้ผู้ค้ามาตรา 7 ทุกราย รวมทั้งโรงกลั่นได้แจ้งมาว่า ตั้งแต่ 23 มี.ค. ได้จัดน้ำมันให้จ๊อบเบอร์ไปแล้ว 7 ล้านลิตรต่อวัน เป็นปริมาณใกล้เคียงกับช่วงก่อนจะเกิดสถานการณ์น้ำมันขาดจากปั๊มในประเทศ
นอกจากนี้ ที่ประชุมมีการขอข้อมูลจากผู้ค้ามาตรา 7 ทุกราย ว่ารถน้ำมันที่ไปรับน้ำมันจากคลังเป็นรถทะเบียนอะไร คนขับเป็นใคร ต้นทางที่รับน้ำมันจากคลัง รับและปลายทางไปที่ไหน ตรงนี้ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อตรวจจับลักลอบส่งออก