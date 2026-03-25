‘ศุภโชติ’ บอกใบ้ ‘พิพัฒน์’ รู้ดีไอ้โม่งกักตุนน้ำมันคือใคร ถาม 3 แสนลิตรที่อ่างทอง แต่ผ่านมาหลายวัน รัฐบาลไม่มีความพยายามเอาผิด
25 มี.ค. 69 – นายศุภโชติ ไชยสัจ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายญัตติด่วน แนวทางรับมือวิกฤติตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
นายศุภโชติ กล่าวช่วงหนึ่งว่า มี 4 ไอ้โม่งที่เคยกักตุนน้ำมันคือ 1.โรงกลั่นน้ำมัน ที่รัฐบาลไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลการผลิตน้ำมันของโรงกลั่น
2.คลังน้ำมัน 3.พ่อค้าคนกลาง ที่ล่าสุดมีการกักตุนน้ำมัน 3 แสนลิตรที่อ่างทอง แต่ผ่านมาหลายวัน รัฐบาลไม่มีความพยายามเอาผิดการกักตุนที่ จ.อ่างทอง และ 4.รถขนส่งน้ำมัน ที่รถหลายร้อยคันจอดเฉย ๆ นิ่ง ๆ คือเครื่องมือที่ไอ้โม่งใช้กักตุนน้ำมันหรือไม่
นอกจากนี้ ยังมีไอ้โม่งที่เป็นโจรเอาน้ำมันไทยไปขายต่างประเทศ ทำกำไรเกือบเท่าตัว หากรัฐบาลยังตีรวนไม่ตรวจสอบ ไอ้โม่งก็รวยต่อไป ไอ้โม่งเหล่านี้มีศักยภาพกกักตุนน้ำมันมากกว่าประชาชนแน่นอน
ถ้าถามว่า ไอ้โม่งที่มีส่วนกักตุนน้ำมันคือใคร นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯและรมว.คมนาคม น่าจะตอบเรื่องนี้ได้ดีกว่าตนแน่ เพราะมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจนี้เป็นอย่างดี
วิกฤติพลังงานประเทศเข้าสู่สัปดาห์ที่ 4 แต่ไม่เห็นความพยายามรัฐบาลอุดรูรั่ว ยิ่งรัฐบาลนิ่งเฉยไม่ตอบว่าน้ำมันหายไปไหน ประชาชนยิ่งสงสัยว่า รัฐบาลไร้ประสิทธิภาพ หรือมีส่วนรู้เห็นเข้าไปหากินในวิกฤติพลังงาน
ภาพ : ศุภโชติ ไชยสัจ / FACEBOOK