ศาลรธน. ยกเลิกทริปศึกษาดูงานที่อียิปต์ จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน ช่วงเม.ย.-พ.ค. หลังพิจารณามติ ครม.ให้ทุกส่วนราชการงดเว้นการดูงานต่างประเทศ เพื่อลดงบประมาณช่วงราคาน้ำมัน-เชื้อเพลิงสูง

วันที่ 26 มี.ค.2569 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชี้แจงรายละเอียดการศึกษาดูงานต่างประเทศ โดยระบุว่า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการที่กำหนด โดยดำเนินการจัดหลักสูตรการศึกษาอบรมให้แก่บุคลากรภายใน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการบริหารและขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และหลักสูตรการศึกษาอบรมให้แก่บุคลากรภายนอก เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักนิติธรรม หลักประชาธิปไตยหลักสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และหลักการเสริมสร้างกระบวนทัศน์สำหรับผู้นำในสังคมประชาธิปไตย

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรดังกล่าว จึงกำหนดให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้ศึกษาดูงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ต่อมามีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2569 ให้ทุกส่วนราชการงดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศของทุกหลักสูตร นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณภาครัฐ ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่ราคาพลังงานและเชื้อเพลิงมีแนวโน้มสูงมากขึ้น และสามารถนำงบประมาณที่เหลือไปใช้ในแผนงาน โครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไปได้

อีกทั้งกระทรวงการคลังมีหนังสือ ด่วนที่สุด เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2569 แจ้งการอนุมัติให้หน่วยงานราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่าย กรณีเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศได้ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว

จึงได้ยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดูงานตามหลักสูตรข้างต้น ณ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ระหว่างวันที่ 24 เม.ย. – 2 พ.ค.2569 และประเทศจอร์เจียและสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ระหว่างวันที่ 14-24 พ.ค.2569

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