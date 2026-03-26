อภิสิทธิ์ ซัดรัฐบาลขึ้นราคาน้ำมันรวดเดียว 6 บาท ‘ปล่อยผีไอ้โม่ง’หรือไม่ ฉะล้มเหลวรับมือวิกฤตน้ำมัน บริหารอย่างไม่มีทิศทาง ‘กรณ์’เตือนหากไม่ตรึงราคา อาจพุ่งอีก 10 บาท

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2569 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พร้อมด้วยนายกรณ์ จาติกวณิช สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค ร่วมพูดคุยในรายการ “กรรมกรข่าว คุยนอกจอ” วิพากษ์วิจารณ์กรณีรัฐบาลประกาศขึ้นราคาน้ำมันรวดเดียว 6 บาท เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมา โดยชี้ว่าเป็นการกระทำที่ขาดความชัดเจนเชิงยุทธศาสตร์และผลักภาระให้ประชาชนโดยไม่พยายามบริหารจัดการงบประมาณส่วนอื่น

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ตนทราบข่าวการขึ้นราคาน้ำมันในช่วงเวลา 22.00 น.-23.00 น. หลังจากประชุมสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง จึงตั้งข้อสังเกตว่าจงใจส่งข่าวหลังจากสภาฯปิด เพื่อเลี่ยงการเผชิญหน้าและการตรวจสอบจาก สส. ทั้งที่ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐมนตรีควรเข้ามาแถลงและชี้แจงเหตุผลต่อสภาฯเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบแนวทางที่ชัดเจน

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ความล้มเหลวของรัฐบาลในการรับมือวิกฤตน้ำมันครั้งนี้มี 3 ประเด็นหลัก คือ 1.ขาดความชัดเจนเชิงยุทธศาสตร์ รัฐบาลไม่มีการตั้งเป้าหมายหรือหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าจะพยุงราคาน้ำมันไปจนถึงระดับราคาตลาดโลกที่เท่าใด ทำให้ภาคเอกชนและประชาชนไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้

2.ประชาชนแบกรับภาระเพียงฝ่ายเดียว เหตุใดรัฐบาลไม่ขอความร่วมมือจากโรงกลั่นน้ำมันในการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเพิ่มเติมจากค่าการกลั่นที่สูงขึ้น หรือที่เรียกว่าลาภลอย หรือพิจารณาลดภาษีสรรพสามิตเพื่อช่วยพยุงราคา แทนที่จะปล่อยให้ราคาดีเซลพุ่งสูงขึ้นทันที

3.มาตรการช่วยเหลือล่าช้า แม้รัฐบาลจะระบุว่ามีมาตรการช่วยเหลือ กลุ่มเฉพาะเป้าหมาย 5 กลุ่ม แต่กลับยังไม่มีผลบังคับใช้จริง ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงไปแล้ว ทั้งที่ควรดำเนินการควบคู่กับการขึ้นราคา

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า จากการอภิปรายของ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ที่ระบุว่ารัฐบาลมีข้อมูลย้อนแย้งกันระหว่างภาครัฐที่ยืนยันว่าน้ำมันสำรองมีเพียงพอ แต่หน้าปั๊มกลับไม่มีน้ำมันขายหรือมีการลดโควตา ซึ่งตนเห็นว่า สิ่งนี้สะท้อนว่ามี ไอ้โม่ง หรือกระบวนการกักตุนน้ำมันเกิดขึ้นจริง

“การขึ้นราคาทีเดียว 6 บาทเมื่อคืนนี้ เปรียบเสมือนการ ปล่อยผีไอ้โม่ง เพราะก่อนหน้านี้มีการกักตุนน้ำมันไว้เนื่องจากราคาไม่สะท้อนความเป็นจริง แต่พอราคาขยับขึ้นมาแบบนี้ สรุปคือใครจะไปตามจับไอ้โม่งตอนไหน” นายอภิสิทธิ์กล่าว

เมื่อถามว่าคิดว่าเป็นคำตอบสุดท้ายหรือยัง และเมื่อไหร่จะปรับราคาอีก นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ตนไม่สามารถเดาใจผู้บริหารปัจจุบันได้ เพราะเขาไม่เคยอธิบายหลักเกณฑ์ว่าคิดอย่างไร

นายอภิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลต่อไป ในแง่ของความเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา จริงๆ แล้ว หน้าที่ของรัฐบาลคือต้องมีความรับผิดชอบต่อสภาฯ และเชื่อว่าข้อสรุปขึ้นราคาน้ำมัน ไม่ใช่ตอน 4-5 ทุ่ม จริงๆแล้วคนเป็นนายกฯ เป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ก็เข้ามาในสภาฯเแล้วบอกรัฐบาลตัดสินใจแบบนี้ แล้วฟังสส.เพื่อจะได้ชี้แจงผ่านสภาฯไปยังประชาชน

นี่คือรูปแบบของรัฐบาลประชาธิปไตยที่ควรจะเป็น แต่นอกจากไม่มาประชุมแล้ว ยังด่าคนที่วิจารณ์ในสภาฯอยู่ที่ทำเนียบฯ ถึงเวลาตัดสินใจก็ไม่บอกสภาฯ รอให้สภาฯปิดก่อน ทั้งที่การขึ้นราคาอย่างนี้ควรจะแถลงให้ประชาชนเข้าใจ แต่รัฐบาลบริหารอย่างไม่มีทิศทาง

ด้านนายกรณ์ กล่าวว่า เมื่อคืนตนก็เติมน้ำมันไม่ทัน เพราะออกจากสภาฯ ประมาณ 4 ทุ่มครึ่ง ซึ่งช่วงเวลาสอดคล้องกันมากกับการประกาศขึ้นราคาน้ำมัน สาเหตุที่น้ำมันตามปั๊มต่างๆ เริ่มขาดแคลน เกิดจากรัฐบาลค้างชำระเงินชดเชยแก่โรงกลั่นกว่า 20,000 ล้านบาท เนื่องจากยังไม่มีมติครม. อนุมัติให้กองทุนน้ำมันกู้เงินได้ ส่งผลให้โรงกลั่นขาดสภาพคล่องและลังเลที่จะปล่อยน้ำมันออกมาขายในราคาต่ำ

จึงขอเตือนว่าหากรัฐบาลใช้กลไกราคาตลาดจริงโดยไม่ตรึงราคา ราคาน้ำมันอาจพุ่งสูงขึ้นอีกกว่า 10 บาทต่อลิตร เมื่อคำนวณจากราคาหน้าโรงกลั่นและภาษีต่างๆ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความโปร่งใสเรื่องงบประมาณในกองทุนน้ำมันเพื่อให้ประชาชนเตรียมใจรับมือกับค่าครองชีพที่จะสูงขึ้นตามมา

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