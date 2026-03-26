ปกรณ์ ยันประชุมครม.นัดพิเศษ แก้พลังงาน ไร้ปัญหาข้อกฎหมาย ไม่ตอบลาออกจากตำแหน่งเมื่อใด บอกยังรับราชการอยู่ จะไล่ผมไปไหน

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 26 มี.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)นัดพิเศษ เกี่ยวกับวิกฤตพลังงาน ถึงการประชุมในครั้งนี้มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายอะไรหรือไม่ว่า ไม่มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมาย เป็นเรื่องการประหยัดพลังงาน

เมื่อถามถึงผลการประชุม นายปกรณ์ ระบุสั้นๆว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลังจะเป็นผู้แถลง

เมื่อถามว่าหากนายปกรณ์ มารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย จะต้องลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อใด นายปกรณ์ กล่าวว่า “ผมยังรับราชการอยู่ จะไล่ผมไปไหน”

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