ปกรณ์ ยันประชุมครม.นัดพิเศษ แก้พลังงาน ไร้ปัญหาข้อกฎหมาย ไม่ตอบลาออกจากตำแหน่งเมื่อใด บอกยังรับราชการอยู่ จะไล่ผมไปไหน
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 26 มี.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)นัดพิเศษ เกี่ยวกับวิกฤตพลังงาน ถึงการประชุมในครั้งนี้มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายอะไรหรือไม่ว่า ไม่มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมาย เป็นเรื่องการประหยัดพลังงาน
เมื่อถามถึงผลการประชุม นายปกรณ์ ระบุสั้นๆว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลังจะเป็นผู้แถลง
เมื่อถามว่าหากนายปกรณ์ มารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย จะต้องลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อใด นายปกรณ์ กล่าวว่า “ผมยังรับราชการอยู่ จะไล่ผมไปไหน”