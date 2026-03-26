ยศชนัน ย้ำวิทยาศาสตร์-AI เป็นเครื่องมือสำคัญแก้วิกฤตชาติ ชวนนักวิจัยทั่วประเทศ ระดมสมองแก้วิกฤตพลังงาน
เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2569 ที่ห้องประชุมเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม บี ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่นำทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Industry and business Roadmap)
นายยศชนัน กล่าวว่า ขอขอบคุณทางหน่วยงานที่เชิญมาในฐานะ สส.บัญชีรายชื่อ ได้มาร่วมแลกเลี่ยนในประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ ร่วมกับทีมงานจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) หน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ จากที่ได้อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร ถึง “3 มิติในการรับมือวิกฤตพลังงาน” โดยเฉพาะในมิติแห่งอนาคต ที่เราต้องนำระบบ Digital และนวัตกรรมมาใช้จัดการโครงสร้างพลังงานของประเทศ ในวันที่โลกกำลังเผชิญกับสงครามการค้าและวิกฤตพลังงานที่รุนแรงขึ้น
การยึดโยงหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี AI เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนสำคัญ เป็นทั้งทางออกและการเพิ่มประสิทธิภาพให้อุตสาหกรรมไทย รวมถึงเป็นเกราะป้องกันเศรษฐกิจของชาติได้ด้วย
“ขอใช้โอกาสนี้ชวนนักวิจัยทั่วประเทศ มาร่วมกันระดมสมองเพื่อแก้วิกฤตพลังงาน เราต้องเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและใช้เทคโนโลยีมาจัดการ Supply Chain ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผมและพรรคเพื่อไทยยินดีที่จะเป็นตัวกลาง ประสานงานระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์นี้ให้เกิดขึ้นจริง” นายยศชนัน กล่าว