จุลพันธ์ ดอดหารือ ‘อนุทิน’ คืบหน้าตั้งรัฐบาลใหม่-จัดทำร่างนโยบายเพื่อแถลงต่อรัฐสภา ให้กำลังใจทุกฝ่ายปมน้ำมันขึ้น รอรัฐบาลอำนาจเต็ม รับมือแก้วิกฤต

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2569 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล และแนวทางจัดทำร่างนโยบายเพื่อแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาว่า วันนี้มาพบนายกฯ ตามที่ได้ประสานงานกันไว้ล่วงหน้า เพื่อมาหารือความคืบหน้าจัดตั้งรัฐบาล ขณะเดียวกันเราได้มาพูดคุยแนวคิดจัดทำนโยบายสำหรับรัฐบาลใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้นด้วย

นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่าพรรคเพื่อไทยมีความห่วงใยปัญหาราคาน้ำมัน โดย สส.พรรคเพื่อไทยได้แสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ไว้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏรเมื่อวันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา

“ผมเชื่อว่ารัฐบาลปัจจุบัน คงได้รับทราบแนวทางที่เราได้เสนอแนะ และตระหนักได้ถึงความวิตกกังวลถึงความเดือดร้อนของประชาชนอยู่แล้ว จึงขอให้กำลังใจทุกฝ่าย เพื่อให้รีบตั้งรัฐบาลใหม่ได้โดยเร็ว เพื่อมีอำนาจเต็มในการปฏิบ้ติหน้าที่รับมือและแก้ไขสถานการณ์วิกฤตน้ำมันให้ผ่านพ้นได้โดยเร็ว” นายจุลพันธ์ กล่าว

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