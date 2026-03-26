ไชยชนก ชี้น้ำมันพุ่ง 6 บาท ตามกลไกราคาโลก สกัดรั่วออกนอกประเทศ ขอประชาชน ปรับทัศนคติ ใช้ชีวิตพอเพียง หลังคาดการณ์สู้รบตะวันออกอีกยาว น่าจะกระทบเรื่องอื่น ไม่ใช่แค่น้ำมัน ย้ำทำทุกอย่างภายใต้ข้อจำกัดรัฐบาลรักษาการ

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวภายหลังประชุมครม.นัดพิเศษว่า เบื้องต้นหารือเพื่อเตรียมการรับมือ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย อัพเดทสถานการณ์ ปั๊มน้ำมัน ให้ประชาชนติดตามได้ โดยไม่ต้องไปไล่เช็กแต่ละปั๊ม

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการควบคุมราคา ในผลิตภัณฑ์อื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับน้ำมัน รวมถึงแนวทางการประสานงานจัดซื้อน้ำมันจากประเทศพันธมิตร

ส่วนกรณีราคาน้ำมันพุ่งรวดเดียว 6 บาท นายไชยชนก ยอมรับว่ามีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ ซึ่งมีกลไกราคาโลก หากเรามัวแต่กดไว้ จะทำให้มีการรั่วไหลไปในประเทศที่มีการปรับราคาขึ้น ตามราคาตลาด

ซึ่งจะส่งผลกระทบหลายอย่าง และป้องกันไม่ให้น้ำมันเถื่อน ออกไปประเทศอื่น และทำให้เรามีน้ำมันในประเทศน้อยลง พร้อมยกตัวอย่าง ว่าอาจมีกองทีพมด แฝงตัวเป็นประชาชน มาซื้อและนำไปขายช่องทางอื่น ซึ่งตามปิดไม่ได้ 100% อยู่แล้ว

นายไชยชนก ยืนยันว่า รัฐบาล ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และทุกกระทรวงจะต้องหาวิธีการรับมือ

“เราต้องหาวิธีการปรับตัว และทัศนคติในการใช้ชีวิตที่พอเพียงขึ้น เพราะสถานการณ์ยืดเยื้อแน่นอน และผลกระทบ น่าจะมีอย่างอื่นมากกว่าเรื่องน้ำมัน จึงขอความร่วมมือให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือ โดยรัฐบาลก็จะเร่งดู และทำทุกอย่างภายใต้ข้อจำกัดที่ยังไม่ได้เป็นครม.ใหม่” นายไชยชนก กล่าว

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2569 ตรวจรางวัล
2

ผลสลากออมสิน หวยออมสิน ตรวจหวยออมสินพิเศษ 2 ปี งวด 1 ก.ค.69
3

เลขปฏิทินจีนห้างดัง งวดที่แล้ว2ตัวเป๊ะๆ - ตรงรางวัลที่1ด้วย ส่อง เลขเด็ด 1/7/69
4

ขนลุก! ยูกิ ไหทองคำ จัดอีกงวดนี้ขอ แม่ผึ้ง เลขเข้ามือ แม่ให้3ตัว งวดที่แล้วรวยยกด้อม
5

ส่อง สจ๊วต แอร์โฮสเตส เงินเดือนเท่าไหร่ แถมแต่ละสายการบินไม่เท่ากัน
6

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ค.69 ประกาศแล้ว ราคาทองคำวันนี้ ร่วงลงอีก
7

อาลัย หมอโบ๊ท ทันตแพทย์โรงพยาบาลเขาชัยสน เสียชีวิตกะทันหัน เผยสาเหตุสุดเศร้า 
8

หวยออกงวด 1 ก.ค.69 สถิติหวย ย้อนหลัง 10 ปี มีเลขท้าย 2 ตัวออกซ้ำ
9

โผล่พบตร.แล้ว ไรเดอร์ ส่งพัสดุให้ แอร์สาวไทย เปิดชื่อคนรับของ
10

หมอช้าง เปิดราศีดวงเฮงสุด เดือนกรกฎาคม เผย 5 อันดับราศีคนดวงดีเดือนนี้