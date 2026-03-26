ไชยชนก ชี้น้ำมันพุ่ง 6 บาท ตามกลไกราคาโลก สกัดรั่วออกนอกประเทศ ขอประชาชน ปรับทัศนคติ ใช้ชีวิตพอเพียง หลังคาดการณ์สู้รบตะวันออกอีกยาว น่าจะกระทบเรื่องอื่น ไม่ใช่แค่น้ำมัน ย้ำทำทุกอย่างภายใต้ข้อจำกัดรัฐบาลรักษาการ
เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวภายหลังประชุมครม.นัดพิเศษว่า เบื้องต้นหารือเพื่อเตรียมการรับมือ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย อัพเดทสถานการณ์ ปั๊มน้ำมัน ให้ประชาชนติดตามได้ โดยไม่ต้องไปไล่เช็กแต่ละปั๊ม
นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการควบคุมราคา ในผลิตภัณฑ์อื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับน้ำมัน รวมถึงแนวทางการประสานงานจัดซื้อน้ำมันจากประเทศพันธมิตร
ส่วนกรณีราคาน้ำมันพุ่งรวดเดียว 6 บาท นายไชยชนก ยอมรับว่ามีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ ซึ่งมีกลไกราคาโลก หากเรามัวแต่กดไว้ จะทำให้มีการรั่วไหลไปในประเทศที่มีการปรับราคาขึ้น ตามราคาตลาด
ซึ่งจะส่งผลกระทบหลายอย่าง และป้องกันไม่ให้น้ำมันเถื่อน ออกไปประเทศอื่น และทำให้เรามีน้ำมันในประเทศน้อยลง พร้อมยกตัวอย่าง ว่าอาจมีกองทีพมด แฝงตัวเป็นประชาชน มาซื้อและนำไปขายช่องทางอื่น ซึ่งตามปิดไม่ได้ 100% อยู่แล้ว
นายไชยชนก ยืนยันว่า รัฐบาล ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และทุกกระทรวงจะต้องหาวิธีการรับมือ
“เราต้องหาวิธีการปรับตัว และทัศนคติในการใช้ชีวิตที่พอเพียงขึ้น เพราะสถานการณ์ยืดเยื้อแน่นอน และผลกระทบ น่าจะมีอย่างอื่นมากกว่าเรื่องน้ำมัน จึงขอความร่วมมือให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือ โดยรัฐบาลก็จะเร่งดู และทำทุกอย่างภายใต้ข้อจำกัดที่ยังไม่ได้เป็นครม.ใหม่” นายไชยชนก กล่าว