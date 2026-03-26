ผบ.ฉก.นย.ตราด เผยทหารเขมรยิงป่วน พื้นที่ทมอดา อ้างไม่พอใจ โยกย้ายนายพลตัวเอง เตือนหากเกิดซ้ำ จะตอบโต้ทันที ตามมาตรการความมั่นคง
วันที่ 26 มี.ค.2569 ที่กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด นาวาเอก ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ผบ.ฉก.นย.ตราด) กล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ทมอดา ว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กำลังทหารกัมพูชาบริเวณพื้นที่ทมอดา ได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาดเล็กยิงหลายนัด โดยอ้างว่าไม่พอใจกรณีที่ผู้บังคับบัญชาระดับนายพลของตนอาจถูกโยกย้าย
ด้านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดตราด ได้ออกมาเตือนอย่างชัดเจนว่า หากเกิดเหตุลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก จะมีการตอบโต้ทันทีตามมาตรการความมั่นคง
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความตึงเครียดบริเวณชายแดนเพิ่มขึ้น