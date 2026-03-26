โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันโท-ร้อยตรี ให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัดกองทัพบก เป็นกรณีพิเศษ จำนวน 3 ราย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน

วันที่ 26 มี.ค.2569 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ความว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัดกองทัพบก ที่ได้รับบาดเจ็บถึงพิการทุพพลภาพเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน จำนวน 3 ราย ดังนี้

1.จ่าสิบเอก มะนายี สาเมาะ

เป็น พันโท ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567

2.จ่าสิบเอกเจริญ เพ็ชรภิมล

เป็น พันโท ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2568

3.สิบโทอดิศัย สุขศิริวัฒน์

เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2567

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2569

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