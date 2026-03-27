สุดาวรรณ ส่อตรวจสอบคุณสมบัติ รัฐมนตรี ไม่ผ่าน ดัน “นิกร โสมกลาง” สส.นครราชสีมา คนใกล้ชิด เสียบแทน

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติผู้มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ปรากฎว่า น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ซึ่งมีชื่อนั่ง รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ รมต.แล้วไม่ผ่าน

โดยตำแหน่งดังกล่าวจะยังเป็นโควตาของน.ส.สุดาวรรณ ซึ่งจะส่งนายนิกร โสมกลาง สส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย ในฐานะคนใกล้ชิดเข้ามารับตำแหน่งแทน

โดยจะยื่นตรวจสอบคุณสมบัติ ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ทำเนียบรัฐบาลไม่เกินวันที่ 28 มี.ค.

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