วิสุทธิ์ สส.เพื่อไทย ห่วงค่าครองชีพ-น้ำมันพุ่ง สวนรายได้ชาวบ้าน ลั่นขอทำหน้าที่ผู้แทนยืนข้างประชาชน เรียกร้องให้รัฐบาล หามาตรการดูแลราคาพลังงาน-ต้นทุนเกษตร

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2569 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงสถานการณ์ค่าครองชีพของประชาชนที่ราคาน้ำมันและราคาปุ๋ยปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องว่า ในช่วงเวลาที่ประชาชนกำลังเผชิญความยากลำบากจากภาวะค่าครองชีพที่พุ่งสูง

ตนในฐานะผู้แทนราษฎรขอยืนเคียงข้างประชาชน และจะสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการบรรเทาผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม

นายวิสุทธิ์ กล่าวต่อว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณามาตรการดูแลราคาพลังงานรวมถึงต้นทุนด้านการเกษตรให้ดีกว่านี้ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญต่อเกษตรกร เพื่อไม่ให้ภาระทั้งหมดตกอยู่กับประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่

ขณะนี้เสียงสะท้อนจากประชาชนดังขึ้นทั่วประเทศ ทุกพื้นที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่พุ่งสูง จึงอยากถามไปยังผู้มีอำนาจบริหารประเทศว่าได้ยินเสียงความเดือดร้อนของประชาชนเหล่านี้หรือไม่

“วันนี้ประชาชนจำนวนมากกำลังแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทั้งราคาน้ำมันและราคาปุ๋ยแต่รายได้ประชาชนไม่ได้เพิ่มตาม ผมในฐานะผู้แทนราษฎรจะยืนอยู่ข้างประชาชน และพร้อมผลักดันทุกช่องทางในสภา” นายวิสุทธิ์ กล่าว

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

สภา มติเอกฉันท์ เห็นชอบ พ.ร.บ.โอนงบ 10,328 ล้าน เข้างบกลาง เร่งแก้วิกฤตประเทศ
2

กกท. หารือ สมาคมตะกร้อ เตรียมแผนสำรองเอเชียนเกมส์ หาก 5 นักกีฬาถูกแบน - ยันเป้าเดิม 4 ทอง
3

ป.ป.ส.รู้ที่มาแก๊งยา-กระเป๋ายัดเฮโรอีนให้แอร์สาว มุ่ง 3 เส้นทางขน ภาคเหนือ-อีสาน-กาญจนบุรี
4

“ทุกการซื้อ คือพลังแห่งการให้” รพ.ลำปาง-CPF ชวนร่วมสมทบทุนปรับปรุงอาคารสิทธิเกษม
5

จับแล้วขอทานกัมพูชาอุ้มลูกหาเงิน รับถูกผลักดันหลายครั้ง ก็ย้อนเข้าไทยได้จ่ายค่าหัว 6พัน
6

แบงค์ ศรราม โหมงานหนักพักผ่อนน้อย เคยเบลอหนักจำบทไม่ได้ เนียนร้องท่อนต่อไป
7

กมธ.ป.ป.ช. เชิญ บิ๊กเต่า ถกคดีโกงสอบท้องถิ่น โว ภท. ริเริ่มทลายขบวนการ
8

Upcycling for Life เปลี่ยนขยะทะเลเป็น ‘ผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียง’ 
9

โปเช็ตติโน ไม่เห็นด้วย บาโลกัน โดนใบแดง - โวชนะ บอสเนีย ตามเป้า
10

แบม ไพลิน เป้าหมายไปเวทีใหญ่ Miss Universe 2026 เริ่มที่ มหาสารคาม ลุ้นมง 4 ก.ค.