วิสุทธิ์ สส.เพื่อไทย ห่วงค่าครองชีพ-น้ำมันพุ่ง สวนรายได้ชาวบ้าน ลั่นขอทำหน้าที่ผู้แทนยืนข้างประชาชน เรียกร้องให้รัฐบาล หามาตรการดูแลราคาพลังงาน-ต้นทุนเกษตร
เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2569 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงสถานการณ์ค่าครองชีพของประชาชนที่ราคาน้ำมันและราคาปุ๋ยปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องว่า ในช่วงเวลาที่ประชาชนกำลังเผชิญความยากลำบากจากภาวะค่าครองชีพที่พุ่งสูง
ตนในฐานะผู้แทนราษฎรขอยืนเคียงข้างประชาชน และจะสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการบรรเทาผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม
นายวิสุทธิ์ กล่าวต่อว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณามาตรการดูแลราคาพลังงานรวมถึงต้นทุนด้านการเกษตรให้ดีกว่านี้ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญต่อเกษตรกร เพื่อไม่ให้ภาระทั้งหมดตกอยู่กับประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่
ขณะนี้เสียงสะท้อนจากประชาชนดังขึ้นทั่วประเทศ ทุกพื้นที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่พุ่งสูง จึงอยากถามไปยังผู้มีอำนาจบริหารประเทศว่าได้ยินเสียงความเดือดร้อนของประชาชนเหล่านี้หรือไม่
“วันนี้ประชาชนจำนวนมากกำลังแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทั้งราคาน้ำมันและราคาปุ๋ยแต่รายได้ประชาชนไม่ได้เพิ่มตาม ผมในฐานะผู้แทนราษฎรจะยืนอยู่ข้างประชาชน และพร้อมผลักดันทุกช่องทางในสภา” นายวิสุทธิ์ กล่าว