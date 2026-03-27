ทวี ชงข้อเสนอเร่งด่วน ลดค่าไฟทันที 0.52 บาทต่อหน่วย ไม่ต้องใช้งบประมาณอุดหนุน
วันที่ 27 มีนาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีตรมว.ยุติธรรม ในฐานะสส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชาติ เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Tawee Sodsong – พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง โดยมีเนื้อหาดังนี้
ลดค่าไฟทันที 0.52 บาทต่อหน่วย โดยไม่ต้องใช้งบประมาณอุดหนุน
ประเทศไทยเราโชคดีที่มีแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติได้จากอ่าวไทย โดยเฉพาะแหล่งเอราวัณ บงกช และอาทิตย์ ซึ่งเป็นหัวใจของระบบไฟฟ้าไทยซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าก๊าซนำเข้าอย่างมหาศาล แต่สมบัติชาติชิ้นนี้กลับถูกจัดสรรอย่างไม่เป็นธรรมกับประชาชนเกิดความเหลื่อมล้ำ คือ
1.ปัจจุบัน ภาคปิโตรเคมีสามารถเข้าถึงก๊าซจากอ่าวไทยที่มีต้นทุนต่ำเพียง 201 บาท/ล้านบีทียู (MMBTU) ได้โดยตรง แต่ภาคการผลิตไฟฟ้าที่ประชาชนทุกคนต้องใช้ กลับถูกบังคับให้ใช้ก๊าซในรูปแบบ Pool Gas ระบบนี้คือการเอาก๊าซในประเทศไป ผสมกับก๊าซนำเข้า (LNG) ที่มีราคาสูงถึง 485 บาท/MMBTU
ผลที่ตามมาคือ ประชาชนต้องใช้ก๊าซผลิตไฟฟ้าในราคาเฉลี่ยที่พุ่งสูงถึง 281 บาท/MMBTU นี่คือการบริหารที่เอา ของแพง มาให้ประชาชนแบกรับ และเอาของถูก ไปเอื้อให้กลุ่มอุตสาหกรรม
2.ความต่างระหว่างราคาก๊าซที่ปิโตรเคมีจ่าย กับราคาที่โรงไฟฟ้าจ่าย มีส่วนต่างสูงถึง 81 บาท/MMBTU ส่วนต่างนี้เอง คือต้นเหตุสำคัญที่ฉุดให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้นประมาณ 0.52 บาทต่อหน่วย
หากรัฐบาลบริหารจัดการโดยยึดประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง และยอมให้โรงไฟฟ้าเข้าถึงก๊าซอ่าวไทยในราคาเดียวกับที่ให้กลุ่มทุน ค่าไฟของประชาชนจะลดลงได้ทันที 0.52 บาท โดยที่รัฐไม่ต้องควักเงินภาษีมาอุดหนุนแม้แต่บาทเดียว