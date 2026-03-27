โสภณ มีคำสั่ง สส.แต่งตัวสบาย สวมชุดผ้าไทยเสื้อเชิ้ตสีสุภาพ ผูกเนกไท ไม่ต้องใส่สูท เข้าประชุมสภา ขานรับนโยบายประหยัดพลังงานรัฐบาล

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงนามในคำสั่งประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องการแต่งกายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในที่ประชุมสภาฯ ระบุว่า

สืบเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งและการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ด้านพลังงานและเชื้อเพลิงของประเทศ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น สภาฯ จึงได้ดำเนินมาตรการลดการใช้พลังงานอย่างเข้มข้น รวมถึงได้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศภายในบริเวณสภาฯให้สูงขึ้น

ดังนั้น ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการแต่งกายของ สส. ตามข้อ 181 วรรคสอง แห่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 (2) และ (3) แห่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562

ประธานสภาฯ จึงออกประกาศกำหนดการแต่งกายของสส. ในที่ประชุมสภาฯ ให้สวมชุดผ้าไทยหรือเสื้อเชิ้ตสีสุภาพ ผูกเนกไท และสวมกางเกงผ้าขายาวหรือกระโปรงสีสุภาพได้ โดยไม่จำเป็นต้องสวมสูท ทั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลายกลับสู่สภาวะปกติ

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